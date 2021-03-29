Samsung придумала, як пришвидшити доставку смартфонів у декілька разів

Компанія доставлятиме смартфони за допомогою дронів. Поки що послуга діє лише в Ірландії

Samsung вирішила залучити до доставки покупцям смартфонів та інших девайсів. Спільно з Manna, компанією, яка виготовляє коптери, корейці тестують повітряну доставку смартфонів своїм клієнтам в Ірландії.

Послуга поки що працює лише в Оранморі, в околицях ірландського міста Голуей. Як повідомили в компанії, вже незабаром така доставка стане доступна по всій Ірландії.

Розроблені спеціально для цього проєкту безпілотники будуть розвозити товари клієнтам, літаючи на висотах від 50 до 80 метрів зі швидкістю понад 60 кілометрів за годину. Це скоротить час доставки з диспетчерського центру до трьох хвилин.

Доставка поширюється на моделі:

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy buds Pro,

Galaxy Tab S7,

Galaxy Watch 3,

нову серію Galaxy A.

Паралельно Manna співпрацює з найбільшою британською торговою мережею Tesco. В рамках цього партнерства тестуватимуть доставку покупцям в Оранморі невеликих кошиків з продуктами.

Компанії хочуть скоротити час доставки, щоб він не перевищував 30 хвилин з моменту оформлення замовлення. Manna працює і з іншими компаніями, щоб ті вже найближчим часом змогли доставляти таким способом гарячу їжу, книги та аптечні товари.

Як працює доставка Manna

Джерело: 24 канал