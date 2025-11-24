Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Представник Meta заперечує звинувачення
фото із відкритих джерел

Документи Meta доводять шкоду соцмереж для підлітків

Компанія Meta, власник соціальних мереж Facebook та Instagram, припинила і не опублікувала результати внутрішнього дослідження, яке підтвердило негативний психологічний вплив її платформ на користувачів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на судові документи, пише «Главком».

Документи були представлені в рамках судових розглядів у США, де американські шкільні округи звинувачують Meta у завданні шкоди психічному здоров'ю підлітків через використання соціальних мереж. 

У 2020 році Meta запустила дослідницький проєкт під назвою Project Mercury. Учасникам цього дослідження було запропоновано протягом певного часу не заходити у Facebook.

Вже після одного тижня «офлайну» учасники повідомили про «менші почуття депресії, тривоги, самотності та менший соціальний тиск».

Невдовзі після отримання цих результатів дослідження було припинено, а його висновки так і не були офіційно оприлюднені. Представник Meta у відповідь на звинувачення заперечив факт приховування інформації про дослідження. За його словами, проєкт був припинений виключно через «методологічні недоліки».

Однак цей інцидент додає ваги звинуваченням на адресу Meta в тому, що вона усвідомлено ставить фінансові інтереси вище за психічне здоров'я своїх користувачів.

Раніше компанія Meta заявила, що змінює спосіб навчання своїх чат-ботів зі штучним інтелектом. Відтепер вони надаватимуть пріоритет безпеці неповнолітніх та уникатимуть недоречних тем. Ці зміни запроваджено після розслідування щодо відсутності в компанії належних механізмів захисту для підлітків.

Читайте також:

Теги: Facebook Meta

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп поділився зворушливою світлиною
Нардеп Роман Лозинський став батьком
4 листопада, 17:14
Компанія Bevza випустила лімітовану серію ялинкових прикрас під назвою «Сет п'ять колосків»
Скандал із прикрасами «П’ять колосків». Бренд ухвалив рішення
Вчора, 11:49
На території ставка знайдено мертвого лебедя
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства
11 листопада, 12:40

Девайси

Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу
Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua