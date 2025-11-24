Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку

Документи Meta доводять шкоду соцмереж для підлітків

Компанія Meta, власник соціальних мереж Facebook та Instagram, припинила і не опублікувала результати внутрішнього дослідження, яке підтвердило негативний психологічний вплив її платформ на користувачів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на судові документи, пише «Главком».

Документи були представлені в рамках судових розглядів у США, де американські шкільні округи звинувачують Meta у завданні шкоди психічному здоров'ю підлітків через використання соціальних мереж.

У 2020 році Meta запустила дослідницький проєкт під назвою Project Mercury. Учасникам цього дослідження було запропоновано протягом певного часу не заходити у Facebook.

Вже після одного тижня «офлайну» учасники повідомили про «менші почуття депресії, тривоги, самотності та менший соціальний тиск».

Невдовзі після отримання цих результатів дослідження було припинено, а його висновки так і не були офіційно оприлюднені. Представник Meta у відповідь на звинувачення заперечив факт приховування інформації про дослідження. За його словами, проєкт був припинений виключно через «методологічні недоліки».

Однак цей інцидент додає ваги звинуваченням на адресу Meta в тому, що вона усвідомлено ставить фінансові інтереси вище за психічне здоров'я своїх користувачів.

Раніше компанія Meta заявила, що змінює спосіб навчання своїх чат-ботів зі штучним інтелектом. Відтепер вони надаватимуть пріоритет безпеці неповнолітніх та уникатимуть недоречних тем. Ці зміни запроваджено після розслідування щодо відсутності в компанії належних механізмів захисту для підлітків.