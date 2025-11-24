Головна Країна Суспільство
Скандал із прикрасами «П'ять колосків». Бренд ухвалив рішення

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скандал із прикрасами «П'ять колосків». Бренд ухвалив рішення
Компанія Bevza випустила лімітовану серію ялинкових прикрас під назвою «Сет п'ять колосків»
фото: Леся Гасиджак/Facebook

Українці нагадали бренду, що п'ять колосків – це символ трагічної сторінки української історії, а не ідея для святкової прикраси

Український бренд Bevza потрапив у гучний скандал через набір ялинкових прикрас «П'ять колосків». Після хвилі обурення в мережі вони вирішили прибрати їх з продажу, повідомляє «Главком».

Бренд анонсував продажі у себе на сторінках за кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів, який цьогоріч припав на 22 листопада. 

У набір увійшли п'ять ялинкових прикрас у формі колосків: чотири золоті та один чорний («обпалений»). У Bevza зазначили, що вони символізують «силу землі, працю рук та світло, яке зберігається навіть у темні часи» та «уособлюють відродження, надію та єдність поколінь».

Засновниця бренду Bevza Світлана Бевза заявила, що ці ялинкові прикраси – це «пам’ять про те, що пройшли попередні покоління і популяризація української культурної спадщини». Проте згодом після скандалу бренд повідомив: дослуховуючись до думки громадськості, прибирають з продажу дану серію прикрас. 

Скандал із прикрасами «П’ять колосків». Бренд ухвалив рішення фото 1

Директорка Музею Голодомору Леся Гасиджак також бурхливо відреагувала на серію новорічних прикрас. «Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже словосполучення «5 колосків» не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?» – написала директорка.

Користувачі соцмереж також активно обговорювали цю тему, висловлюючи обурення та критику бренду. Волонтерка та підприємиця Юлія Савостіна висловилася щодо обурення користувачів, зазначивши, що колекція має символічне значення і не повинна викликати хейт до дизайнерки.

Жінка підкреслила, що особисто її саму «тіпає» від такого використання болючої теми, але закликала до розуміння контексту та поміркованої реакції.

За її словами, дизайнерка підняла тему колосків хліба ще у 2019 році, пов’язавши її з особистою історією. З початком повномасштабної війни прикраси набули популярності як символ трагедій та стійкості України. До сережок додалися інші прикраси у золотому, срібному та чорному кольорах, які дозволяли публічним жінкам – політикам, мисткиням, дипломаткам – говорити про українські трагедії по всьому світу. «Я не знаю, в який момент хтось вирішив повісити їх на ялинку. Скоріш за все – бажання знайти ще один канал комунікації. Який виявився страшенно невдалим. Включно з привʼязкою саме до 5 колосків, а не до спаленого поля», – зазначила волонтерка.

Як відомо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році цей день припадає на 22 листопада.

«Закон про 5 колосків» є народною назвою репресивної радянської постанови, яка стала передвісником штучно створеного голоду у 1932-1933 роках.

