Нардеп Роман Лозинський став батьком

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нардеп поділився зворушливою світлиною
фото: Roman Lozynskyi

У родині депутата від «Голосу» народився син Марко-Дмитро

Народний депутат від партії «Голос» Роман Лозинський повідомив, що разом із дружиною Світланою Кісільовою став батьком хлопчика, якого назвали Марком-Дмитром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Романа Лозинського у Facebook.

«Марко-Дмитро, вітаємо тебе в цьому цікавому світі. Ми з мамою вже дуууже тебе любимо і зробимо все, щоб стати твоїми найкращими друзями. Ми з Світлана Кісільова декларуємо суттєві зміни – 3 кілограми золота», – написав Лозинський у Facebook.

Політик із гумором зазначив, що «декларує» три кілограми «золота», натякаючи на вагу новонародженого. Він подякував дружині за сина й наголосив, що тепер їхня родина стала повнішою і щасливішою.

Нардеп поділився зворушливою світлиною, на якій видно його руку, руку дружини та маленьку долоньку новонародженого
фото: Roman Lozynskyi

Народний депутат від партії «Голос» і військовослужбовець Роман Лозинський одружився зі своєю коханою – викладачкою Українського католицького університету Світланою Кісільовою.

Роман Лозинський у вересні 2023 року повернувся до роботи у Верховній Раді після 15 місяців служби у лавах ЗСУ. Нардеп брав участь у бойових діях та проходив службу на херсонському напрямку фронту у складі в 73-го морського центру ССО. За свій внесок у боротьбу проти росіян він отримав нагороду «Золотий хрест».

