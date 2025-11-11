Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства

Результати лабораторних досліджень зазвідчили, що у мертвого лебедя був РНК вірусу грипу птиці типу А

У Борисполі Київській області на території ставка СМУ-17 зареєстровано випадок пташиного грипу серед диких лебедів. Поблизу осередку виявлення вірусу запроваджені карантинні обмеження, щоб запобігти ризику зараження свійських птахів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держпродспоживслужбу Київської області.

На території ставка знайдено мертвого лебедя. Результати лабораторних досліджень зазвідчили, що у птаха був РНК вірусу грипу птиці типу А.

«Грип птиці – це висококонтагіозне вірусне захворювання, що вражає свійську та дику птицю, характеризується високою смертністю та може завдавати значних економічних збитків птахівництву», – йдеться у повідомленні.

З метою локалізації та ліквідації спалаху грипу птиці в осередку захворювання вживаються заходи з недопущення поширення вірусу пташиного грипу.

Держпродспоживслужба нагадує, що дика перелітна птиця є основним природним резервуаром вірусу грипу птиці, тому з настанням осінньо-зимового періоду ризик занесення збудника зростає.

Власників птахівничих господарств усіх форм власності закликають:

суворо дотримуватися вимог біобезпеки;

не допускати контакту свійської птиці з дикою;

не купувати та не завозити птицю з невідомих джерел;

негайно повідомляти державну ветеринарну службу у разі загибелі або захворювання птиці.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я штату Луїзіана, зафіксована перша смерть людини, яка мала тяжку форму пташиного грипу H5N1. Це перша смерть людини від пташиного грипу у США. Особа, якій було понад 65 років і яка мала супутні захворювання, була госпіталізована із грипом після контакту з домашніми птахами, а також дикими птахами. Інших випадків захворювання людей від цього пацієнта не виявлено.

До слова, кількість випадків пташиного грипу в Німеччині за останні два тижні зросла дуже швидко, що змушує владу посилювати контроль та запроваджувати компенсації для фермерів. Особливо серйозною є ситуація поблизу Берліна, де виявлено понад 1000 загиблих журавлів. Через нові випадки на птахофермах у землі Баден-Вюртемберг доведеться знищити близько 15 тисяч тварин.