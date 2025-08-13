Молодь по всьому світу масово відмовляється від дзвінків по телефону: причина вагома

Підлітки більше не відповідають на телефонні дзвінки й це не брак манер, а нова тенденція

Підлітки багато часу проводять із телефонами, проте не відповідають, коли їм дзвонять. Для сучасного підлітка раптовий дзвінок – це джерело стресу, а не радісна подія. Про це пише «Главком» із посиланням на The Conversation.

Дослідження показує, що листування стало для підлітків безпечною зоною для контролю над емоціями та часом. Фахівці в галузі цифрових комунікацій зафіксували глобальне зрушення у моделях спілкування серед підлітків. Телефонні дзвінки, колись основний спосіб зв'язку, поступилися місцем текстовим повідомленням.

Згідно з дослідженням Університету Північної Кароліни, результати якого наводить видання The Conversation, відмова підлітків від дзвінків – не вікова примха, а нова норма цифрового спілкування, яка відображає зміну соціальних звичок та нову культуру комунікації, орієнтовану на контроль та емоційний комфорт.

Письмове спілкування надає повний контроль над розмовою. 16-річний Мехді пояснює: «Коли бачу, що телефонує тато, я можу не взяти слухавку. Не маю сил відповідати на купу запитань. Краще просто відпишу йому пізніше». Текстові повідомлення дозволяють обдумати відповідь, відредагувати її та відповідати у зручний час. Дзвінок натомість вимагає миттєвої готовності, що сприймається як стрес і втрата контролю.

Право на тишу як нова норма

Телефони, які довго вважалися квінтесенцією голосових інструментів, призначених для живої розмови, зараз використовуються все рідше для здійснення дзвінків.

«Для підлітків голосові дзвінки більше не є стандартним способом зв’язку. Натомість вони стають винятком, який використовується у дуже специфічних контекстах, таких як надзвичайні ситуації, моменти стресу або коли потрібна негайна підтримка. В усіх інших випадках текстові повідомлення є кращим варіантом», – пише видання.

У сучасному гіперзв'язаному світі, де від кожного очікують постійної доступності, підлітки розглядають право не відповідати як захист особистих кордонів.

«Іноді я спеціально ставлю телефон на беззвучний режим. Так я отримую трохи тиші», – ділиться 17-річна Ельза.

У цьому новому контексті мовчання не завжди означає ігнорування. Це може бути спосіб повідомити, що людина зараз не готова до розмови.

Новий етикет: спочатку запитай, потім дзвони

У підлітковому середовищі з'явилися негласні правила. 16-річний Лукас каже: «Мої друзі знають, що я не відповім одразу. Вони спершу надсилають повідомлення, мовляв, «хочеш поговорити?». Якщо ні, то й не треба». Такий підхід свідчить, що несподіваний дзвінок може сприйматися як порушення особистого простору. Попросити дозволу на розмову перед дзвінком – це новий знак поваги.

Замість того, щоб сприймати цю тенденцію як крах соціальних зв'язків, варто розглядати її як можливість налагодити спілкування, приймаючи нові правила.

До слова, зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років), масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови.