Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів

Навколо зарядки смартфонів існує багато міфів, і одним із найпоширеніших є рекомендація заряджати телефон лише до 80%, щоб продовжити термін служби його акумулятора. Експерти підтверджують, що в цій пораді є сенс, але вона не є універсальним правилом для всіх, Про це розповідає T4, передає «Главком».

Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, які використовуються в більшості сучасних телефонів, дійсно служать довше, якщо підтримувати рівень заряду в межах від 20% до 80%. Повне заряджання, до 100%, викликає більший знос. Це відбувається тому, що для заповнення останніх 20% ємності потрібно щільно «наповнити» кожен осередок, що призводить до нагрівання елементів. Це нагрівання викликає невеликі, але незворотні хімічні зміни, які з часом накопичуються і скорочують загальний ресурс батареї.

Щоб полегшити користувачам дотримання цього правила, виробники смартфонів впроваджують різні технології. У багатьох моделях вже є програмне обмеження зарядки до 80%, яке можна активувати в налаштуваннях. Крім того, на ринку з’являються нові кремнієво-вуглецеві акумулятори, які краще переносять високу напругу та швидку зарядку. У таких батареях деградація відбувається повільніше, тому необхідність обмежувати зарядку стає менш критичною. Проте, базові правила залишаються незмінними: не допускати перегріву та не розряджати акумулятор до нуля.

Отже, рекомендація заряджати смартфон лише до 80% дійсно може продовжити термін служби батареї, але її актуальність залежить від конкретної моделі телефону та інтенсивності використання. Для багатьох користувачів може бути простіше і зручніше просто замінити акумулятор через рік-півтора, ніж щодня обмежувати себе в часі автономної роботи смартфона.

