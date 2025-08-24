Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів
Експерти пояснили, чи потрібно заряджати смартфон до 80%
фото: depositphotos.com

Виробники смартфонів впроваджують різні технології

Навколо зарядки смартфонів існує багато міфів, і одним із найпоширеніших є рекомендація заряджати телефон лише до 80%, щоб продовжити термін служби його акумулятора. Експерти підтверджують, що в цій пораді є сенс, але вона не є універсальним правилом для всіх, Про це розповідає T4, передає «Главком».

Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, які використовуються в більшості сучасних телефонів, дійсно служать довше, якщо підтримувати рівень заряду в межах від 20% до 80%. Повне заряджання, до 100%, викликає більший знос. Це відбувається тому, що для заповнення останніх 20% ємності потрібно щільно «наповнити» кожен осередок, що призводить до нагрівання елементів. Це нагрівання викликає невеликі, але незворотні хімічні зміни, які з часом накопичуються і скорочують загальний ресурс батареї.

Щоб полегшити користувачам дотримання цього правила, виробники смартфонів впроваджують різні технології. У багатьох моделях вже є програмне обмеження зарядки до 80%, яке можна активувати в налаштуваннях. Крім того, на ринку з’являються нові кремнієво-вуглецеві акумулятори, які краще переносять високу напругу та швидку зарядку. У таких батареях деградація відбувається повільніше, тому необхідність обмежувати зарядку стає менш критичною. Проте, базові правила залишаються незмінними: не допускати перегріву та не розряджати акумулятор до нуля.

Отже, рекомендація заряджати смартфон лише до 80% дійсно може продовжити термін служби батареї, але її актуальність залежить від конкретної моделі телефону та інтенсивності використання. Для багатьох користувачів може бути простіше і зручніше просто замінити акумулятор через рік-півтора, ніж щодня обмежувати себе в часі автономної роботи смартфона.

Між тим, Apple істотно відстала в перегонах за лідерство у сфері чат-ботів на базі ШІ, однак тепер у компанії, схоже, з'явився план зі створення власного аналога ChatGPT

Читайте також:

Теги: телефон технології смартфон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповіді штучного інтелекту не визнаються доказами в суді
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
HONOR Magic V5 отримав важливу відзнаку
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса
20 серпня, 18:13
Родовище високоякісного золота знайдено в недослідженому регіоні
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
16 серпня, 07:32
Apple працює над ШІ, який замінить ChatGPT в iPhone і Mac
Apple створює власний ChatGPT: як він працюватиме
4 серпня, 14:51
Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
3 серпня, 15:19
Покоління зумерів скуповує старі телефони замість смартфонів
Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді
1 серпня, 03:00
Турецький дипломат потрапив у скандал на пляжі в Ізраїлі
Знімав дівчат у кабінках на пляжі: працівник посольства Туреччини потрапив у скандал у Ізраїлі
30 липня, 14:15
Наземні роботи стають повноцінними учасниками війни
Універсальний солдат. Роботи замінюють піхотинця у новітній війні: досвід ЗСУ Технології війни
29 липня, 11:00
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
29 липня, 08:54

Девайси

Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів
Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB
Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB
Прорив у науці: розроблено сонячні батареї, що живлять електроніку від штучного світла
Прорив у науці: розроблено сонячні батареї, що живлять електроніку від штучного світла
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Британська розвідка повідомила, як Росія готує дітей до війни дронів
Британська розвідка повідомила, як Росія готує дітей до війни дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
65K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
8562
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6830
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4083
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua