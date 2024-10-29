Ховалось від людей 250 років: в Амазонці знайдено загублене місто

Археологи приголомшені, коли виявили нове покинуте місто в джунглях

У тропічних лісах Амазонки археологи виявили загублене місто. Це відкриття стало можливим завдяки використанню сучасних технологій дистанційного зондування, пише Daily Express.

«Місто було знайдено в долині Упано, розташованій у східних передгір'ях Анд, і, за оцінками, йому щонайменше 250 років. Місто тисячі років було приховане пишною рослинністю, і його відкриття відкриває новий погляд на історію людей, що жили в Амазонці», – йдеться у статті.

Нещодавнє відкриття у бразильських лісах Амазонки привернуло увагу світових ЗМІ. Археологи, очолювані Едуардо Невесом з Університету Сан-Паулу, знайшли загублене португальське місто, яке існувало багато років тому.

«Нам вдалося визначити схему вулиць цього міста, що також стало захоплюючим відкриттям», – кажуть науковці.

Це відкриття стало можливим завдяки технології дистанційного зондування LiDAR, що дозволяє створювати точні тривимірні карти місцевості.

Система LiDAR використовує імпульсні лазери для вимірювання відстаней, відправляючи світло та фіксуючи час його повернення. Це дозволяє дослідникам отримувати високоякісні зображення та карти, що особливо корисно у важкодоступних місцях, таких як густі тропічні ліси. Команда Невеса задіяла обладнання Національного інституту космічних досліджень Бразилії, пролітаючи над певною смугою лісу та скануючи його.

Під час досліджень археологи виявили занедбане португальське поселення у штаті Рондон. Це місце колись наголошувалося на картах, але згодом зникло, поглинене рослинністю.

Нагадаємо, вчені знайшли скам'янілий череп гігантського річкового дельфіна, який, як вважають, вийшов з океану та мешкав у річках Амазонії Перу 16 мільйонів років тому. Вимерлий вид мав довжину до 3,5 метрів, що робило його найбільшим річковим дельфіном, коли-небудь знайденим.