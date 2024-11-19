Зеленський повідомив, коли відбудуться вибори в Україні

Зеленський: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім проведе і справедливі вибори»

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді повідомив, що вибори будуть після досягнення справедливого миру. Про це стало відомо з трансляції презентації Плану внутрішньої стійкості України.

«Закон не дозволяє проводити вибори в воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім проведе і справедливі вибори», – заявив Зеленський.

Також голова держави говорив про мобілізацію

«Не збираємось знижувати мобілізаційний вік, але запропонуємо контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку», – заявив Зеленський

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».