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    Tesla може випустити смартфон, який вміє заробляти гроші

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    Китайські ЗМІ запевняють, що саме так буде виглядати смартфон Tesla - Tesla може випустити смартфон, який вміє заробляти гроші
    Китайські ЗМІ запевняють, що саме так буде виглядати смартфон Tesla

    За даними ЗМІ, американський виробник електромобілів працює над смартфоном, який зможе «добувати» криптовалюту

    Китайський сайт MyDrivers опублікував рендери першого смартфона Tesla, компанії Ілона Маска, пише ITsider. Пристрій буде підтримувати «добування» (майнінг) криптовалюти Marscoin. Також девайс зможе підключатися до супутникового інтернету Starlink. Створенням останнього також займається Маск.

    Смартфон, начебто, розробляється під кодовою назвою Model Pi. Він нібито отримає корпус з покриттям, здатним змінювати колір. На рендері також зазначено, що смартфон буде підтримувати можливості Neuralink – інтерфейсу мозок-комп’ютер. Крім того, в апараті буде вбудована сонячна панель для підзарядки.

    Як може виглядати смартфон Tesla
    Як може виглядати смартфон Tesla

    Цікаво, шо на рендерах не видно фронтальної камери. Є припущення, що її розмістять під дисплеєм.

    Як може виглядати смартфон Tesla
    Як може виглядати смартфон Tesla

    Треба відзначити, що ані компанія Tesla, ані Ілон Макс поки що чутки про роботу над власним смартфоном не підтвердили. Тож, може виявитися, що опубліковані зображення – це лише жарт, який немає нічого спільного з реальністю.

    А ось що насправді реально, так це новий смартфон від Apple – iPhone 13, який має з'явитися вже цього року. Всі подробиці про новинку – за цим посиланням.

    Теги: Tesla Apple смартфон
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