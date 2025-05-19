Канадський блогер зібрав iPhone із деталей з AliExpress: ціна шокує

Зібраний iPhone канадським блогером коштував набагато менше, ніж новий

Канадський блогер Phone Repair Guru провів експеримент, щоб визначити реальну вартість компонентів iPhone 13 Pro, без урахування витрат на брендинг, упаковку та маркетинг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на newsbreak.com

Видання пише, що для цього він придбав необхідні компоненти на платформі AliExpress та самостійно зібрав пристрій.

Телефон Apple можна створити з деталей AliExpress Phone Repair Guru

Загальна вартість деталей склала $373. Це значно менше, ніж ціна відновленого iPhone 13 Pro в роздрібних магазинах і в кілька разів нижче, ніж ціна нового пристрою.

Незважаючи на складність зі складанням деталей, смартфон був успішно запущений. Було виявлено, що основні функції, такі як камера, система FaceID та екран, працювали. Деякі елементи, такі як вібраційний двигун, працювали з меншою інтенсивністю. Тим не менш, зібраний пристрій загалом продемонстрував повну функціональність.

«Зібраний пристрій завантажився, працював належним чином і коштував приблизно на 30% менше... Він може не мати всіх функцій нового iPhone, але це доводить, яка велика частина ціни пристрою криється в брендингу компанії, а не в деталях» – йдеться у матеріалі.

До слова, iPhone 17 Air стане першим смартфоном Apple з акумулятором нового типу. Майбутній iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії Apple та першим у лінійці, що отримає акумулятор нового покоління – кремній-вуглецеву батарею. Такі батареї вже активно використовуються в Android-пристроях.

Нагадаємо, компанія Apple активно розробляє технологію, яка дозволить користувачам керувати iPhone та іншими пристроями Apple за допомогою мозкових сигналів.