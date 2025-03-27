У «Резерв+» з'явилися відстрочки для ще однієї категорії українців

«Відстрочки для людей з інвалідністю через «Резерв+» були одним із найчастіших запитів від користувачів», – Катерина Черногоренко

У застосунку «Резерв+» стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду, та мали відповідне пенсійне посвідчення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Відстрочки для людей з інвалідністю через «Резерв+» були одним із найчастіших запитів від користувачів. Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації України Катерина Черногоренко.

Як оформити відстрочку:

потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+»,

вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію.

Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

Нагадаємо, відстрочки у застосунку «Резерв+» запустили восени минулого року для трьох категорій – люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Раніше у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через «Резерв+». Йдеться про людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів. Згодом функція автоматичного продовження відстрочок стане доступна й для багатодітних батьків.