Українець придумав для Lego набір за мотивами легендарного фільму (відео)

Lego представила набір за мотивами «Сам удома». Для створення нового набору була використана ідея, що належить українцеві

Lego Group представила новий набір Ideas Home Alone за мотивами класичного різдвяного фільму «Сам удома». Ідея створення набору належить 28-річному українцю Олексію Сторожуку, відомому під ніком adwind у спільноті Lego Ideas.

У наборі близько 4 тис. деталей. Це робить його найбільшим у серії Ideas. Також до нього увійдуть п’ять фігурок: Кевіна МакКалістера, його матері Кейт, «мокрих» бандитів і прибиральника снігу Марлі.

Висота моделі будинку МакКалістерів становить 27 см, ширина та довжина — 34 см. Перегородки з’єднуються посередині, щоб при потребі їх можна було відсунути вбік і повністю побачити інтер’єр, а дах знімається вгору.

Кожен поверх є модульним і знімним, що забезпечує легкий доступ до внутрішньої частини моделі. Також у моделі будинку є інтерактивні елементи, які можна рухати за допомогою ручки на стіні.

Ціна Ideas Home Alone для Європи — €250. У продаж набір надійде 1 листопада 2021 року.