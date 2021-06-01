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    Відома корейська компанія припиняє виробництво смартфонів

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    Смартфон LG Wing - Відома корейська компанія припиняє виробництво смартфонів
    Смартфон LG Wing
    Фото: Engadget

    З червня припиняється виробництво смартфонів LG, які колись були дуже популярні, у тому числі й в Україні

    З червня припиняється виробництво смартфонів від всесвітньо відомого бренду – LG. Цього місяця корейська компанія зупиняє лінії по виробництву планшетів і телефонів.

    За даними корейських ЗМІ, завод LG Electronics у В'єтнамі, де вироблялося більшість телефонів LG, перейде на побутову техніку. Компанія вже перепрофілювала частину своїх виробничих потужностей на випуск побутової техніки, щоб уникнути скорочень штату. До кінця липня працівники ліній з випуску смартфонів перейдуть на нові посади.

    Завод в Хайфоні був відкритий у 2015 році. Окрім телефонів він виробляє телевізори та побутову техніку. Крім того, дочірні компанії LG Innotek і LG Display виробляють модулі камер і дисплеї.

    Як повідомляє Korea Herald, LG Electronics прагне стати найбільшим виробником побутової техніки з рекордно високими продажами в 6,3 млрд доларів за підсумками другого кварталу фіскального 2021 року.

    У першому кварталі вона обійшла головного конкурента Whirlpool, а тепер повинна закріпити лідерство за підсумками другого кварталу. Аналітики очікують, що LG Electronics буде залишатися лідером, як мінімум, до кінця року.

    Про відхід з ринку смартфонів LG оголосила в квітні. Компанія планує повністю закрити бізнес з виробництва смартфонів до 31 липня 2021 року, але пообіцяла ще три роки програмної підтримки для флагманів і деяких моделей 2019-2020 років.

    Теги: смартфон LG
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    Відома корейська компанія припиняє виробництво смартфонів