Apple припиняє продаж iPhone 14 та iPhone SE в країнах ЄС

Моделі iPhone 14 та SE більше не доступні в онлайн-магазинах Apple у більшості країнах ЄС

Обмеження стосуються будь-яких моделей iPhone, які виставляються на продаж після 28 грудня

Вже від 27 грудня компанія Apple вилучила iPhone 14, iPhone 14 Plus і iPhone SE 3-го покоління зі свого онлайн-магазину в більшості країн ЄС. Про це стало відомо з повідомлення на французькому сайті iGeneration.fr.

У повідомленні йдеться, що 28 грудня набувають чинності нові правила Євросоюзу, згідно з якими, усі смартфони, вперше виставлені на продаж у регіоні, повинні мати порт USB-C для дротової зарядки.

Моделі iPhone 14 та SE більше не доступні в онлайн-магазинах Apple у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Фінляндії та інших країнах ЄС. Також вони вилучені з ринків, що входять до єдиного ринку ЄС, зокрема у Швейцарії.

Ці обмеження стосуються будь-яких моделей iPhone, які виставляються на продаж після 28 грудня, навіть якщо це старі версії. Натомість iPhone 15 і всі майбутні моделі, включно з очікуваними iPhone 16, вже обладнані портами USB-C.

Зауважимо, що Велика Британія, яка вийшла з ЄС у 2020 році, не підпадає під новий регламент. Однак Північна Ірландія, як частина єдиного ринку, дотримується цих правил.

Apple почала прибирати iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE 3-го покоління зі свого асортименту в ЄС ще минулого тижня. Компанія вже виконала це в більшості країн, однак у деяких ринках процес триває. Залишкові пристрої можуть ще бути доступні у фізичних Apple Stores та авторизованих реселерів, але це тимчасове явище — запаси вичерпуються.

фото: Apple

Хоча продажі цих моделей завершуються, довга відсутність iPhone SE у регіоні малоймовірна. Очікується, що в березні Apple представить iPhone SE четвертого покоління з USB-C, повернувши модель на європейський ринок. Щодо iPhone 14 та 14 Plus, ці пристрої й так могли б зникнути з продажу у вересні через оновлення модельного ряду, але нове регулювання ЄС пришвидшило цей процес майже на дев’ять місяців.

USB-C – це не лише вимога регулювання, але й крок до уніфікації зарядних пристроїв, що може покращити користувацький досвід і зменшити кількість електронних відходів.

Нагадаємо, що на порталі «Дія» відновили бронювання від мобілізації. Після подачі заяви треба чекати 72 години.