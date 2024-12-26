У «Дії» відновлено бронювання від мобілізації

Після подачі заяви відповідь щодо бронювання працівника приходить в особистий кабінет заявника

На порталі «Дія» відновили бронювання від мобілізації. Після подачі заяви треба чекати 72 години. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Бронювання в «Дії» знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, «Дія» автоматично підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Він зауважив, що після подачі заяви треба чекати 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожній особі в особистий кабінет заявника.

«Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника. Користуйтеся!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.