Відомі смартфони зникнуть з продажу

LG не змогла продати мобільний бізнес і ліквідує його

На ринку смартфонів стане на один відомий бренд менше. LG змушена ліквідувати свій мобільний бізнес після того, як компанія не змогла продати його.

За даними ЗМІ, LG вела переговори про продаж свого мобільного підрозділу відразу з декількома потенційними покупцями. Одним з них корейські видання називають в'єтнамську корпорацію Vingroup.

Однак домовитись не вдалося. Компанія також пробувала розпродати мобільний бізнес по частинах, але і цей план не спрацював. Тому було прийнято рішення розпочати розпуск мобільного підрозділу. Працівників не звільнятимуть. Їх переведуть на інші напрямки.

Доля мобільного підрозділу LG виявилася сумною, але очікуваною. Протягом років він приносив компанії лише збитки, тоді як інші напрямки виробництва показували постійне і істотне зростання. Компанія не змогла не тільки подолати конкурентів, кількість яких істотно зросла, а й навіть зрівнятися з ними.

У 2020 році LG змістила акцент з флагманських апаратів у бік випуску більш доступних смартфонів з преміальним зовнішнім виглядом, як, наприклад, LG Velvet, а також зайнялася розробкою незвичайних моделей смартфонів.

Одним з останніх таких прикладів є модель LG Wing з двома екранами і поворотним механізмом. Але цього виявилося недостатньо: минулого року компанія знову звітувала про збитки.

У LG відмовляються коментувати ліквідацію мобільного бізнесу. Лише відзначають, що як і раніше розглядаються всі варіанти. Однак численні джерела в індустрії стверджують, що оголошення про закриття мобільного підрозділу LG буде озвучено 5 квітня, в ході чергових зборів правління компанії.

Джерело: 24 канал