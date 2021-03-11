Xiaomi презентувала новий смартфон

Китайська компанія показала поліпшену версію Xiaomi Mi 10

В Китаї дебютувала нова модель смартфона від Xiaomi – Mi 10S. Це черговий різновид минулорічної моделі Mi 10.

Новинка оснащується екраном AMOLED діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і частотою оновлення зображення 90 Гц. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 870.

Оперативна пам’ять – 8 або 12 гігабайтів. Вбудована пам’ять - 128 або 256 гігабайтів.

Xiaomi Mi 10S

Основна камера представлена чотирма модулями. За головного тут модуль від Samsung на 108 мегапікселів. Компанію йому складають ультраширокий модуль 13 Мп, та ще парочка по два мегапікселі – для макрозйомки і сенсор глибини.

Роздільна здатність фронтальної камери становить 20 Мп.

Серед інших вдосконалень – більш ємний акумулятор на 4780 міліампер-годин. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку до 33 ват, та бездротову до 30 ват.

Новинку також доповнено стерео-динаміками Harman Kardon.

Xiaomi Mi 10S

У Китаї Xiaomi Mi 10S почне продаватися з 12 березня в трьох варіантах колірного оформлення корпусу: чорному, синьому та білому. У Піднебесній смартфон коштуватиме:

базова версія (8 ГБ оперативної пам’яті, та 128 ГБ вбудованої) – 3 299 юанів (приблизно 14 тисяч гривень);

топова версія (8 ГБ оперативної пам’яті, та 128 ГБ вбудованої) – 3 799 юанів (приблизно 16 200 гривень).

Чи з’явиться цей смартфон в Україні, поки що невідомо.