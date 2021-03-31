Xiaomi презентувала революційний смартфон

Китайська компанія представила смартфон з гнучким дисплеєм і «рідкою» камерою

Xiaomi презентувала новий смартфон Mi Mix Fold, який можна назвати революційним. Він отримав гнучкий дисплей, але цим вже мало кого здивуєш. Головна фішка новинки – камера з «рідкою» лінзою.

Завдяки новій технології 8-мегапіксельний сенсор основної камери може виконувати роль телеоб’єктива з триразовим оптичним зумом або об’єктива для макрозйомки з тридцятикратним оптичним наближенням.

Xiaomi Mi Mix Fold

Головний сенсор основної камери – об’єктив 108 мегапікселів. Також є 13-мегапіксельний датчик з кутом огляду 123 градусів.

А ще Mi Mix Fold став першим в світі смартфоном відразу з чотирма динаміками.

Процесор – флагманський Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi Mi Mix Fold

Смартфон має два дисплеї, виконані за технологією Amoled. Основний – гнучкий – має 8,01 дюйма по діагоналі і дозвіл 2480 х 1860 пікселів. Заявлена підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10 + і Dolby Vision.

Другий – зовнішній – дисплей діагоналлю 6,52 дюйми і дозволом 2520 х 840 пікселів.

Xiaomi Mi Mix Fold

Ціни на Mi Mix Fold наступні (оперативна/вбудована пам’ять,гігабайтів):

12/256 – 1521 долар;

12/512 – 1674 долара.

Є й особлива версія зі стилізованим під кевлар керамічним корпусом. Вона має 16 гігабайтів оперативної та 512 гігабайтів вбудованої пам’яті. Така версія коштує 1978 доларів.

Старт продажів новинки – 16 квітня 2021 року.

Нещодавно у Xiaomi дебютував ще один смартфон з двома екранами, але без гнучкого дисплея. Детально про цей смартфон – за посиланням.