  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Xiaomi презентувала революційний смартфон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Xiaomi Mi Mix Fold - Xiaomi презентувала революційний смартфон
    Xiaomi Mi Mix Fold

    Китайська компанія представила смартфон з гнучким дисплеєм і «рідкою» камерою

    Xiaomi презентувала новий смартфон Mi Mix Fold, який можна назвати революційним. Він отримав гнучкий дисплей, але цим вже мало кого здивуєш. Головна фішка новинки – камера з «рідкою» лінзою.

    Завдяки новій технології 8-мегапіксельний сенсор основної камери може виконувати роль телеоб’єктива з триразовим оптичним зумом або об’єктива для макрозйомки з тридцятикратним оптичним наближенням.

    Xiaomi Mi Mix Fold
    Xiaomi Mi Mix Fold

    Головний сенсор основної камери – об’єктив 108 мегапікселів. Також є 13-мегапіксельний датчик з кутом огляду 123 градусів.

    А ще Mi Mix Fold став першим в світі смартфоном відразу з чотирма динаміками.

    Процесор – флагманський Qualcomm Snapdragon 888.

    Xiaomi Mi Mix Fold
    Xiaomi Mi Mix Fold

    Смартфон має два дисплеї, виконані за технологією Amoled. Основний – гнучкий – має 8,01 дюйма по діагоналі і дозвіл 2480 х 1860 пікселів. Заявлена підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10 + і Dolby Vision.

    Другий – зовнішній – дисплей діагоналлю 6,52 дюйми і дозволом 2520 х 840 пікселів.

    Xiaomi Mi Mix Fold
    Xiaomi Mi Mix Fold

    Ціни на Mi Mix Fold наступні (оперативна/вбудована пам’ять,гігабайтів):

    • 12/256 – 1521 долар;
    • 12/512 – 1674 долара.

    Є й особлива версія зі стилізованим під кевлар керамічним корпусом. Вона має 16 гігабайтів оперативної та 512 гігабайтів вбудованої пам’яті. Така версія коштує 1978 доларів.

    Старт продажів новинки – 16 квітня 2021 року.

    Нещодавно у Xiaomi дебютував ще один смартфон з двома екранами, але без гнучкого дисплея. Детально про цей смартфон – за посиланням.

    Теги: смартфон Xiaomi Mi Mix Fold
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies