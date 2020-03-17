Як очистити смартфон від вірусів та бактерій



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Смартфон може бути носієм вірусу

Під час карантину піклуватися треба не лише про власну гігієну, але й про чистоту девайсів

Під час спалаху вірусів треба мити не лише руки, алей й смартфон, яким ми користуємося щодня й притуляємо до обличчя, чим наражаємо себе на небезпеку.

Тож чим краще дезінфікувати телефон? Одразу на думку спадає спирт. Але чистий спирт може пошкодити олеофобне покриття девайсу. Також, не варто заливати смартфон рідиною, адже вона може потрапити в отвори та пошкодити важливі компоненти пристрою.

Отож, якщо у вас смартфон без захисного скла чи плівки, тоді його потрібно протирати розчином – 40% спирту + 60% води. Цю рідину спочатку наносимо на безворсову тканину, а далі нею протираємо девайс.

Також можна зробити розчин з ізопропілового спирту та дистильованої води (у пропорції 1:1). Теж протираємо безворсовою тканиною.

Ну і найпростіший варіант – це спеціальні серветки для гаджетів.

Захисна плівка вже не така чутлива, тож можна використовувати звичайний медичний спирт. Принцип той самий – наносимо на безворсову серветку і далі протираємо смартфон.

Ну, і серветки для девайсів підійдуть і для захисного скла або плівки.

Такі процедури бажано проводити регулярно, а не тільки під час карантину.