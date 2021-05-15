Як правильно робити селфі на смартфон: поради та поширені помилки

Що саме більшість людей робить неправильно і як знімати гарні селфі на смартфон

Як ваше cелфі сприйматиметься глядачами, багато в чому залежить від обраної перспективи. Наприклад, фото, зняті знизу вгору, мають швидше негативний ефект, адже людина з цього положення виглядає більшою.

Фото, зроблені збоку знизу, також можуть створити негативне враження. Як і ті Селфі, на яких ви показуєте своє обличчя занадто близько. Для кращого враження на кадрі хоча б трохи повинні бути видні плечі.

При зйомці групових портретів заздалегідь подумайте про те, як ви хочете встати і куди будете дивитися. Найчастіше на таких фотографіях людина виглядає так, ніби їй незатишно і її змусили стояти в незручному положенні. Однак якщо ви заздалегідь вирішите, як хочете встати, то будете виглядати більш природно.

Зверніть увагу на фон до того, як зробити знімок. Якщо в кадр потрапляють сміттєві баки, неприбрана кімната або інші небажані об'єкти або люди - поміняйте кут зйомки.

Як краще робити Селфі

Селфі руферки

Ось декілька порад, які дозволять вигідніше виглядатиме в кадрі.

Жінкам краще повертати до камери ліву половину обличчя, тоді вони будуть виглядати значно привабливіше. Але при цьому вважається, що людина, що показує на селфі свою праву половину обличчя, виглядає більш розумно.

Чоловікам при зйомці також варто звернути увагу на це правило.

Щоб фото виглядало більш гармонійним, спробуйте направляти погляд в ту ж сторону, куди «дивиться» ніс.

Крім того, рекомендуємо робити селфі, трохи піднявши камеру над собою - тоді ви будете виглядати стрункіше.