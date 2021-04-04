Як захистити свій комп’ютер без антивірусів

Щоб захистити свій комп’ютер від вірусів, не обов’язково встановлювати спеціальні програми

В програмах, які борються з вірусами, немає нічого поганого. Але декому з різних причин вони все ж таки не подобаються. І таких людей теж можна зрозуміти. Адже інколи, дійсно, антивіруси можуть заважати. Наприклад, старенькі комп’ютери після встановлення антивірусу, зазвичай починають працювати набагато повільніше.

Тож якщо ви не хочете встановлювати антивірусні програми, але й віруси вам, звісно, не потрібні, ось вам декілька порад, як їх не «підхопити».

Не відключайте захисник Windows

Не відключайте захисника Windows та дотримуйтесь усіх рекомендацій системи щодо її перевірки. Зокрема, це стосується Windows 10, адже дана система справді максимально захищена і більше 90% проблем виникають через самих користувачів.

Не завантажуйте програми з неперевірених джерел

Завантажуйте програми та додатки з офіційних магазинів чи сайтів, уникайте завантаження через невідомі вам посилання. Також не рекомендується користуватись зламаними програмами та бути максимально обережними з торент-файлами.

Користуйтесь онлайн-антивірусом

За умови, що ви переносите інформацію на свій комп’ютер від інших користувачів, до прикладу через флешку, рекомендується перевіряти їх за допомогою онлайн-антивіруса.

Не відвідуйте підозрілі сайти

Завжди перевіряйте сайти на які переходите, особливо це стосується посилань на сайті від невідомих вам людей.

Якщо сайт викликає у вас підозру, перевіряйте його в пошуку та звертайте увагу на його адресу. Також не рекомендується використовувати один і той самий пароль на декількох сайтах.

За матеріалами ITech News.