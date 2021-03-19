Яку інформацію ніколи не можна зберігати в смартфоні

Не можна зберігати в смартфоні незахищену інформацію

Ні в якому разі в смартфоні не можна зберігати особисті дані у відритому доступі

Незважаючи на те, що сучасні смартфони досить непогано захищені, жертвою злому може стати будь-хто. Наприклад, пароль для розблокування можна підглянути, а якщо він простий – вгадати.

Саме тому в пам’яті смартфона, включаючи замітки, SMS, листування в месенджерах, текстові документи, нагадування, календар і так далі, ні в якому разі не можна зберігати «чутливі» дані. Про що ж мова?

Логіни і паролі у відкритому вигляді. Для їх зберігання можна використовувати або внутрішню систему (в Android і iOS вони є і вміють самі заповнювати паролі в браузері) або спеціальний додаток – менеджер паролів.

Зберігати паролі в нотатках – все одно що написати їх крейдою на стіні будинку.

Номери банківських карт разом з кодами CVC / CVV і термінами дії, а також фотографії самих карт. Двохфакторна авторизація, коли для покупки потрібно ввести код з SMS, використовується поки не повсюдно. Та й сам номер карти разом з прізвищем – відмінна знахідка для банківських шахраїв.

Дуже небажано робити і зберігати в пам’яті смартфона фотографії ключів і коди від домофона. Умільці здатні зробити ключ по фотознімку.

У смартфоні, якщо він особистий, не повинно бути ніяких робочих документів. Витік комерційної інформації може завдати великої шкоди компанії.

Під великим питанням – фотографії документів. Найчастіше мандрівникам радять зробити фотографію паспорта, залишивши сам документ в номері готелю. Однак якщо знімок потрапить в руки шахраїв – для них не складе труднощів представитися співробітниками банку і обманом виманити грошову суму. У подорожах краще носити з собою роздруківки документів.

Пересилати фото будь-яких документів людям, яких ви не знаєте, також може бути небезпечно.

Джерело: gsminfo.com.ua