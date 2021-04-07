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    Японці показали перший в світі телевізор з «розумним» налаштуванням картинки

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    Bravia X90J - Японці показали перший в світі телевізор з «розумним» налаштуванням картинки
    Bravia X90J

    Японська Sony представила нові телевізори, які вміють автоматично одночасно налаштовувати кольоровість, контрастність і деталізацію зображення

    Sony презентувала нові телевізори серії Bravia X90J. Це перші в історії японської марки телевізори, які оснащено «розумним» процесором. Він вміє автоматично одночасно налаштовувати кольоровість, контрастність і деталізацію зображення, роблячи картинку більш реалістичною.

    До того ж, процесор не просто автоматично налаштовує картинку. Він робить це, розбиваючи зображення на безліч зон і визначаючи, де в даний момент знаходиться фокус. Цей механізм схожий з принципом роботи мозку людини.

    Японці запевняють, що це перший в світі телевізор, який оснащено таким «розумним» чіпом.

    Також передбачена підтримка технологій XR Contrast Booster і XR Motion Clarity. Перша відповідає за глибокий чорний колір і більш інтенсивні світлі відтінки. Друга – за поліпшення плавності зміни кадрів без ефекту розмитості.

    Передбачена і функція XR 4K Upscaling, яка автоматично підвищує роздільну здатність контенту до 4K.

    На даний момент серія Bravia XR X90J представлена трьома моделями:

    • діагональ 50 дюймів – коштує 1298 доларів;
    • діагональ 55 дюймів – 1498 доларів;
    • діагональ 65 дюймів – 1798 доларів.

    Пізніше обіцяють презентувати і топову 75-дюймову версію.

    Теги: Sony
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