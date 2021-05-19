Японці презентували смартфон з величезною камерою

Sharp презентувала смартфон з однією, але дуже великою камерою

Японська Sharp представила флагманський смартфон Aquos R6, який можна назвати найбільш незвичним топовим апаратом 2021 року. Насамперед в очі впадає єдиний об'єктив основної камери.

Aquos R6 отримав гігантський за мірками смартфонів дюймовий сенсор з 7-лінзовим об'єктивом і максимальною діафрагмою f/1.9. Камера вміє знімати в звичайному ширококутному (еквівалент фокусної відстані 24 мм) або ультраширококутному режимі (19 мм), а також з двократним наближенням (152 мм).

До того ж є датчик лазерного автофокусу і ToF-модуль.

Екран також незвичний - загнутий з боків 6,6-дюймовий на матриці, виконаної за фірмовою технологією IGZO. Вона має роздільну здатність 2730х1260 пікселів і самостійно регулює частоту оновлення картинки від 1 Гц до 240 Гц.

Sharp Aquos R6

До того ж екран нового флагмана здатний видавати максимальну яскравість у 2000 ніт, що є одним з кращих показників на ринку.

А ще тут використовується найбільший в індустрії ультразвуковий сканер відбитків пальців, що розташовано під екраном. У порівнянні з моделлю попереднього покоління його площа збільшилася відразу в 11 разів, а швидкість - в 2 рази.

До того ж є підтримка розблокування за двома відбитками одночасно - для більшої безпеки.

Корпус моделі захищений від води і пилу за стандартом IP68 – смартфон абсолютно не боїться пилу і здатний витримувати занурення в воду.

Процесор: топовий Snapdragon 888.

Пам'ять: 12 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної.

Днями китайці презентували смартфон, який у режимі очікування може «прожити» місяць. Детально про новинку – за посиланням.