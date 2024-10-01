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Зігрітися без ковдри: як обрати потрібний опалювальний прилад

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зігрітися без ковдри: як обрати потрібний опалювальний прилад
У жовтні в Україні розпочнеться опалювальний сезон
фото: pexels

На що треба зважати під час вибору пристрою для обігріву оселі

Теплий вересень добіг кінця. Поки що температура за вікном не опустилась настільки, щоб запрацювало централізоване опалення, однак стіни будинків невблаганно холонуть. Тож час обирати опалювальний прилад у Leroy Merlin Україна, який зігріє зараз та точно стане у пригоді взимку!

«Главком» розбирався, які пристрої популярні серед українців і чому.

Доступні тепловентилятори

Тепловентилятори
Тепловентилятори
фото: leroymerlin.ua

Принцип роботи тепловентилятора: у пластиковий корпус вбудовані два трубчастих електронагрівника (ТЕН) і вентилятор. ТЕНи нагріваються, а вентилятор жене нагріте повітря зовні, у приміщення. Такі пристрої бувають досить потужні (аж до 3000Вт).

Переваги очевидні: це найдешевші опалювальні пристрої, які швидко «наганяють» тепло.

Недоліки в роботі теж є: тепловентилятор сушить повітря, є дуже енерговитратним, а ще – потребує дотримання усіх протипожежних вимог.

Економічні інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоні обігрівачі
Інфрачервоні обігрівачі
фото: leroymerlin.ua

Такі обігрівачі дуже компактні, тож їх буде зручно переносити їх у потрібну кімнату. Крім того, їх можна розмістити не лише на підлозі, а й на стіні чи стелі. Принцип роботи такий: ТЕНи або вольфрамові спіралі у колбах нагріваються, і це тепло скеровують у потрібному напрямку світловідбивачі, розташовані позаду нагрівальних елементів.

Переваги цих приладів: вони мають високу потужність – до 2250 Вт, і при цьому дуже низьке споживання електроенергії, а також високі показники тепловіддачі. Вони компактні.

Недоліки інфрачервоних обігрівачі – дуже обмежена площа, яку вони можуть обігріти, а також сильне пересушування повітря.

Популярні масляні радіатори

Масляні радіатори
Масляні радіатори
фото: leroymerlin.ua

Такі прилади є дуже популярними серед українців. На масляний радіатор можна покласти недосохлий рушник – і не хвилюватися щодо займання. Принцип роботи такий: у металевому корпусі містяться ТЕНи, а навколо них – мінеральне масло. Коли ТЕН нагрівається і нагріває масло, прилад автоматично вмикає захист від перегріву, і надалі у автоматичному режимі підтримує потрібну температуру.

Переваги масляних радіаторів численні: ці пристрої високоефективні, потужні (до 2500 Вт) економічні та мають високий коефіцієнт тепловіддачі, а також значно менш пожежонебезпечні за решту.

Суттєвий недолік такого радіатора – висока вартість у порівнянні із тепловентиляторами та інфрачервоними обігрівачами, а також йому потрібно чимало часу для прогріву приміщення.

Ефективні електроконвектори

Електричні конвектори
Електричні конвектори
фото: leroymerlin.ua

Електроконвектори коштують стільки ж, скільки і масляні радіатори. Принцип роботи наступний: через отвори у нижній частині пристрою у нього заходить холодне повітря, далі воно прогрівається завдяки ТЕНам і виходить з верхніх отворів вже теплим.

Переваги приладу – це висока потужність (до 3000 Вт),  високий ККД і досить доступна ціна для таких характеристик. Крім того, електроконвектори компактні, їх можна розмістити не лише на підлозі, а й на стіні.

Недоліки пристрою – нагрів приміщення електроконвектором займає якийсь час. Крім того, з ним слід бути пильним через пожежну небезпечність.

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