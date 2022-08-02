«Дія.City» отримала одну з найпрестижніших премій у дизайні 

Свого часу Red Dot отримували кращі світові компанії Apple, Google, Sony, Xiaomi та багато інших.

Проєкт «Дія.City» отримав премію Red Dot у категоріях бренд «експіріенс» і «дизайн логотипу». Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, Red Dot Design Award – одна з найпрестижніших премій у дизайні. Вона заснована ще у 1954 році. Свого часу премію отримували кращі світові компанії Apple, Google, Sony, Xiaomi та багато інших.

«Брати Red Dot – наша традиція. Раніше «Дія» отримала три нагороди, тепер – черга для інших проєктів Мінцифри. Круто, що проєкт «Дія.City» не тільки активно росте та розвивається, а й отримує топові нагороди», – підкреслив він.

Очільник Мінцифри також подякував президенту Володимиру Зеленському, який «повірив у сміливу ідею створити одні з найкращих у світі умов для технологічних компаній».

Також Федоров висловив вдячність «профільному комітету Верховної Ради за правові рамки найзручнішого податкового простору для ІТ в Європі. Ухвалення законопроєкту створило умови для залучення міжнародних інвестицій в Україну. А також забезпечило ідеальний режим для компаній-резидентів – податки нижчі у п'ять разів в порівнянні з загальною системою оподаткування».

Як повідомило Мінцифри, тепер проєкт «Дія.City» буде представлений у щорічному виданні Red Dot Design Yearbook, а також у Музеї дизайну Red Dot в Ессені, який на сьогодні є найбільшим у світі зібранням досягнень сучасного дизайну.

Станом на 19 липня до податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися майже 300 компаній.

Як відомо, резиденти спеціального правового режиму для IT-індустрії «Дія.City» можуть обирати модель трудових відносин із найманими працівниками між контрактною формою, типовою формою найму за КЗпП, співпрацею з ФОПами, або за новою моделлю GIG, що одночасно об’єднає низьке податкове навантаження для роботодавців та соціальні гарантії для працівників.