«Резерв+» став недоступним для частини користувачів

Користувачі тимчасово не можуть увійти до «Резерв+»

Під час входу до застосунку з'являлося повідомлення про технічну проблему

Частина користувачів застосунку «Резерв+» 3 серпня зіткнулася з проблемами під час входу до сервісу. У Міністерстві оборони пояснили, що технічного збою не було, а труднощі виникли через велике навантаження на систему. Про це повідомляє «Главком».

Під час спроби увійти до застосунку користувачі бачили повідомлення: «У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз».

Після появи численних скарг у Міністерстві оборони повідомили журналістам РБК-Україна, що сервіс працює у штатному режимі, а інформація про технічний збій не відповідає дійсності. У відомстві пояснили, що причиною тимчасових труднощів стало значне навантаження на застосунок.

У Міноборони також нагадали користувачам, що рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа та мати її при собі.

Для цього необхідно відкрити головний екран застосунку, натиснути кнопку «+» та обрати пункт «Завантажити PDF». Такий документ можна використовувати у разі тимчасових труднощів із доступом до сервісу.

Міністерство оборони рекомендувало користувачам «Резерв+» завчасно завантажувати PDF-версію військово-облікового документа. Це дозволяє підтвердити свої дані навіть у разі тимчасових проблем із доступом до застосунку або за відсутності інтернет-з'єднання.

До слова, на початку 2026 року «Резерв+» тимчасово не працював через планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг», а в іншому випадку частина сервісів застосунку була недоступна через збій в обміні даними між державними реєстрами.