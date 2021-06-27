Американці готують атомну «батарейку». Як вона працюватиме

Вчені з Массачусетського технологічного інституту представили проєкт модульного ядерного реактора

У США триває пошук альтернатив для безвуглецевої економіки. Точніше, атомна енергія продовжує розцінюватися як життєво важлива для декарбонізації промисловості і життєдіяльності людства.

Важливим кроком на цьому шляху став перехід від проєктування невеликих реакторів потужністю від 100 до 300 МВт до розробки малих реакторів потужністю до 10 МВт. Такі реактори можна буде виготовляти на заводах як повністю готовий для використання товар і перевозити в стандартних контейнерах.

Концепція вчених Массачусетського технологічного інституту передбачає використання сталевих конструкцій для повного захисту від проникнення у зону реактора і від шкідливих викидів. Система забезпечена пасивним охолодженням. Для експлуатації подібних енергетичних установок спеціальні знання будуть не потрібні.

Виробник привезе реактор, встановить і через 5-10 років забере його для утилізації або ремонту. Додатковим захистом від проникнення можна вважати передбачувану установку реакторів нижче рівня земної поверхні, на що і піде основний час в ході розгортання.

Подібні електростанції можна буде встановлювати як у найвіддаленіших частинах планети, так і в густонаселених районах. Введення у дію буде швидким та комерційно доступним.

У недалекому майбутньому очікуються випробування прототипів на базі однієї з національних лабораторій США. Спочатку прототип буде випробуваний в нормальних умовах експлуатації, а потім буде підданий екстремального тестування на рівні аварійних ситуацій. Якщо випробування завершаться добре, міні-реактори можна буде запустити в масове виробництво.

Джерело: 24 канал