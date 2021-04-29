Американці створили додаток, який визначає аутизм у дітей

Додаток визначає аутизм у дітей лише за поглядом

Мобільний додаток дозволяє визначити аутизм у дітей за рухом очей

Фахівці з Університету Дюка (США) розробили новий додаток, який дозволяє визначити аутизм за рухом очей при перегляді відео. Весь процес займає менше ніж 10 хвилин.

Під час попередніх досліджень вчені встановили, що немовлята і діти з групи ризику більше уваги приділяють предметам, а не людям. І хоч існують й інші діагностичні системи, які використовують технологію відстеження погляду, вона вперше стала доступною на звичайному електронному пристрої, такому як смартфон.

У додатку показують короткі кліпи з людьми, які грають з бульбашками, вертушками й іншими дитячими іграшками.

При цьому людина завжди розміщена в кадрі з одного боку, а предмет – з іншого.

Відстежуючи загальний напрямок погляду, можна встановити, що саме більше привертає увагу дитини.

Додаток вже протестували на 993 дітях і результати досить непогані.

«Наша довгострокова мета – отримати затверджений і легкий для застосування додаток, який члени сім'ї та медпрацівники зможуть завантажити й використовувати як у звичайній лікарні, так і вдома», – розповіла керівниця дослідження Джеральдін Доусон.

Науковці продовжать випробування. Вони планують отримати дозвіл на використання додатку в діагностичних цілях.

Джерело: 24 канал