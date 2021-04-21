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    Apple презентувала iPhone 12 в новому кольорі

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    Apple презентувала iPhone 12 в новому кольорі - Apple презентувала iPhone 12 в новому кольорі
    Apple презентувала iPhone 12 в новому кольорі
    Фото: Apple

    Новий пурпуровий колір буде доступний для iPhone 12 та iPhone 12 mini

    На презентації Apple 20 квітня представили iPhone 12 в новому кольорі. Трансляція тривала онлайн на офіційному YouTube-каналі компанії.

    Новий пурпуровий колір буде доступний для iPhone 12 та iPhone 12 mini.

    Також новинкою став брелок-трекер AirTag, який дозволяє знаходити зниклі предмети за допомогою своїх девайсів від Apple. AirTag можна буде прикріпити до гаманця, ключів або інших важливих речей. Коштуватиме брелок $29.

    Теги: технології Twitter Apple
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