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Компанія Apple представила iPhone 18 Pro та Pro Max: скільки коштуватимуть

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Компанія Apple представила iPhone 18 Pro та Pro Max: скільки коштуватимуть
Пристрої будуть представлені у чотирьох кольорах
фото: скриншот з відео

Офіційний старт продажів новинок заплановано на 18 вересня

Apple представила нові смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію заходу.

Як повідомили представники Apple під час презентації, нові смартфони отримали найдовший час автономної роботи в історії iPhone. Пристрої будуть представлені у чотирьох кольорах: глибокому чорному, оновленому сріблястому, новому блакитному Glacier та бордовому.

Компанія Apple представила iPhone 18 Pro та Pro Max: скільки коштуватимуть фото 1

Флагманські моделі працюють на новому чипі A20 Pro, створеному за двонанометровим техпроцесом. Шестиядерний процесор містить два продуктивні ядра, які стали на 20% швидшими, та чотири енергоефективні. За словами розробників, продуктивні ядра за своїми можливостями вже відповідають «десктопному класу» та є найшвидшими серед смартфонів.

Графічний процесор отримав семиядерну архітектуру, завдяки чому його продуктивність зросла на 40%, а пропускна здатність пам’яті збільшилася. Для запуску великих мовних моделей безпосередньо на смартфоні Apple також встановила другий нейронний рушій. Загальна кількість ядер Neural Engine таким чином зросла до 32.

Підвищена потужність чипа змусила Apple суттєво оновити систему охолодження. Конструкція пакування кристала тепер подібна до тієї, що використовується у процесорах M-серії для комп’ютерів: пам’ять і чип безпосередньо з’єднані з випарною камерою. Її площа у новому поколінні зросла втричі порівняно з iPhone 17 Pro. Для ефективнішого відведення тепла система використовує постійну циркуляцію деіонізованої води.

Значного оновлення зазнала і технологія дротової зарядки: тепер батарею можна поповнити на 50% лише за 15 хвилин, а п’ятихвилинне підключення до мережі забезпечить шість годин перегляду відео.

Також головна 48-мегапіксельна камера Fusion вперше в історії iPhone отримала змінну діафрагму. Система складається із шести лазерних лез.

У США ціна на iPhone 18 Pro (256 ГБ) стартуватиме від $1199, а на 18 Pro Max – від $1299. Цього року Apple також додала конфігурацію з рекордними 2 ТБ пам’яті.

Офіційний старт продажів новинок заплановано на 18 вересня.

Нагадаємо, що 9 вересня Apple проводить щорічну презентацію iPhone. Компанія представить одразу кілька нових продуктів.

Теги: Apple

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