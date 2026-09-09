Презентація Apple 2026: трансляція

Захід має особливість – він став першою великою презентацією компанії після зміни керівництва

Сьогодні, 9 вересня, Apple проводить щорічну презентацію iPhone. Компанія представить одразу кілька нових продуктів. Про це повідомляє «Главком».

Трансляція заходу Surprise and shine («Дивуй і сяй») доступна на Youtube. Переглянути презентацію можна також на офіційному сайті Apple.

Apple представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Найбільшою новинкою презентації стане пристрій, якого досі не було в продуктовій лінійці Apple, – складаний iPhone. Смартфон матиме великий внутрішній екран, за розміром близький до дисплея iPad mini.

Вересневий захід також має для Apple ще одну особливість – він став першою великою презентацією компанії після зміни керівництва. Тім Кук 1 вересня завершив роботу на посаді генерального директора Apple, яку обіймав із 2011 року. Його наступником став Джон Тернус, який до цього керував напрямом апаратної інженерії компанії.

До слова, компанія Apple офіційно перенесла iPhone X та 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року зі списку «вінтажних» до списку застарілих пристроїв. Тепер офіційні сервісні центри більше не зможуть замовляти для них оригінальні запчастини.