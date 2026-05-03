Головна Техно HiTech
search button user button menu button

ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
фото: AP

Розмови зі штучним інтелектом не мають захисту, як професійна таємниця лікаря, адвоката чи терапевта, тому поліція активно їх вивчає 

Правоохоронні органи у США все частіше використовують історію розмов із чат-ботами як ключові докази у кримінальних розслідуваннях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Нещодавня справа вбивства двох аспірантів у Флориді продемонструвала, як запити підозрюваного щодо способів приховування тіла в сміттєвих пакетах та гучності пострілів допомогли слідству встановити його мотиви. Подібні прецеденти вже мали місце у справах про підпали в Каліфорнії та вбивства у Вірджинії, де цифрові сліди в ШІ-сервісах стали для детективів джерелом прямої інформації про наміри зловмисників.

Експерти з кібербезпеки та права наголошують, що користувачі помилково сприймають чат-боти як приватний простір, ставлячи їм запитання, які ніколи б не довірили пошуковим системам. Проте юридично розмови зі штучним інтелектом не мають такого ж захисту, як професійна таємниця лікаря, адвоката чи терапевта. У судовому процесі ці дані прирівнюються до звичайних електронних доказів, таких як історія пошуку в Google або транзакції за кредитними картками, що зобов'язує розробників надавати їх на офіційну вимогу влади.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнає відсутність правових механізмів конфіденційності значною проблемою, оскільки люди дедалі частіше використовують ШІ для обговорення найінтимніших аспектів життя. Водночас компанія підкреслює своє зобов'язання сприяти громадській безпеці, що іноді йде врозріз із приватністю. З огляду на зростаючу кількість позовів та кримінальних розслідувань, де фігурує ChatGPT, юристи радять пам'ятати, що нейромережа не є довіреною особою, і будь-яка внесена інформація може зрештою опинитися в залі суду.

Як відомо, сім родин жертв стрілянини в школі канадського міста Тамблер-Рідж подали позов проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. 

Позивачі заявляють, що компанія та її керівництво проявили недбалість, оскільки не повідомили поліцію про підозрілу активність підозрюваної у сервісі ChatGPT.

Нагадаємо, компанія OpenAI, розробник ChatGPT, повідомила, що ще у червні 2025 року ідентифікувала та заблокувала обліковий запис Джессі Ван Рутселара, яка влаштувала масову стрілянину в школі містечка Тамблер-Рідж (Британська Колумбія). Попри те, що алгоритми компанії виявили контент, який «сприяє насильницькій діяльності», тоді OpenAI вирішила не звертатися до поліції, оскільки не побачила ознак «неминучої загрози». 

Теги: поліція Сем Альтман США ChatGPT штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє держборг перевищив 100% ВВП у 2020 році через пандемію
Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП
1 травня, 17:00
Виступаючи у четвер під час імітаційної версії вечері кореспондентів Білого дому, Джиммі Кіммел розіграв низку жартів, спрямованих на президента Дональда Трампа та його родину
Президент США та перша леді вимагають звільнити ведучого ABC через жарт
28 квiтня, 02:58
Україна запропонувала назвати частину Донбасу «Donnyland» у переговорах
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
21 квiтня, 17:12
Глава Білого дому стверджує, що майбутня угода з Тегераном «забезпечить безпеку Ізраїлю»
Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
17 квiтня, 22:01
Печатки, вилучені поліцією під час обшуку
У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)
17 квiтня, 14:06
Ціни на нафту перевищили $100 після зриву переговорів США та Ірану
Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
13 квiтня, 01:36
США погрожують завдати ударів по критичній цивільній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
7 квiтня, 00:35
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
5 квiтня, 03:58
Пентагон попередив Трампа про вичерпання цілей США для ударів в Ірані
США зіткнулися з браком цілей в Ірані. Трамп наполіг воювати далі
3 квiтня, 09:26

HiTech

ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
Мережа «розумної» зброї замість солдатів. Україна готує масштабний технологічний прорив
Мережа «розумної» зброї замість солдатів. Україна готує масштабний технологічний прорив
Штучний інтелект викрив схему Ірану з підміною маршрутів танкерів
Штучний інтелект викрив схему Ірану з підміною маршрутів танкерів
Маск звинуватив творців ChatGPT у бажанні влаштувати «повстання машин»
Маск звинуватив творців ChatGPT у бажанні влаштувати «повстання машин»
Аеротаксі здійснили демонстраційні польоти у мегаполісі США
Аеротаксі здійснили демонстраційні польоти у мегаполісі США

Новини

В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua