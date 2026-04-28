Президент США та перша леді вимагають звільнити ведучого ABC через жарт

Виступаючи у четвер під час імітаційної версії вечері кореспондентів Білого дому, Джиммі Кіммел розіграв низку жартів, спрямованих на президента Дональда Трампа та його родину

Ведучий Джиммі Кіммел припустився гострих висловлювань на адресу президентського подружжя

Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп виступили з різкою вимогою до телеканалу ABC негайно усунути коміка Джиммі Кіммела з ефіру. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Приводом став його монолог, присвячений вечері кореспондентів Білого дому, де ведучий припустився гострих висловлювань на адресу президентського подружжя. Зокрема, обурення викликав жарт, у якому Кіммел порівняв сяючу Меланію Трамп із «вагітною вдовою», а також його коментарі щодо віку та стану здоров'я президента.

Перша леді назвала слова коміка «роз'їдливими» та такими, що поглиблюють політичний розкол в Америці. Вона наголосила, що подібна риторика не є комедією, а сам Кіммел поводиться як «боягуз», ховаючись за підтримку телеканалу. Президент Трамп, своєю чергою, назвав виступ «дійсно шокуючим» і закликав компанію Disney, якій належить ABC, звільнити ведучого. До критики приєдналася і прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, назвавши споживання такого контенту американцями «божевіллям».

Особливої гостроти ситуації додає той факт, що жарти про «вдову» пролунали за пару днів до реальної загрози життю президентської пари, оскільки у суботи озброєний чоловік намагався прорватися до готелю Hilton, де вони перебували. Президент зазначив, що цей інцидент став травматичним для його дружини. Крім того, Кіммел у своєму виступі знову натякнув на зв'язок Меланії Трамп із покійним Джеффрі Епштейном, що перша леді раніше офіційно та емоційно спростовувала.

Цей конфлікт поновив дебати щодо цензури та меж Першої поправки. Минулої осені ABC вже тимчасово призупиняв шоу Кіммела під політичним тиском адміністрації після його висловлювань про правих активістів. Тоді Дональд Трамп вітав це рішення і заявляв, що телеканали, які дозволяють критику на його адресу, мають бути позбавлені права на трансляцію.

Нагадаємо, телеканал ABC оголосив про тимчасову зупинку трансляції шоу Jimmy Kimmel Live! після деяких висловлювань ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства Чарлі Кірка. Він також порівняв скорботу Дональда Трампа за вбитим активістом з тим, як «чотирирічна дитина сумує за померлою акваріумною рибкою».

Понад 400 зірок Голлівуду та телевізійних коміків, серед яких автори схожих за форматом шоу Джиммі Фелон та Стівен Кольбер, а також актори Дженніфер Еністон, Меріл Стріп, Роберт де Ніро, Бен Стіллер та інші, долучилися до вимоги повернути Кіммела в етер, називаючи це «моментом захисту свободи слова».