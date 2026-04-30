Стрілянина в Канаді: родини жертв подали позов проти ChatGPT

glavcom.ua
Позивачі звинувачують OpenAI у недбалості та вводі в оману через дії моделі GPT-4o.
Сім родин жертв стрілянини в школі канадського міста Тамблер-Рідж подали позов проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Verge.

Позивачі заявляють, що компанія та її керівництво проявили недбалість, оскільки не повідомили поліцію про підозрілу активність підозрюваної у сервісі ChatGPT.

«Сім сімей жертв стрілянини в школі Тамблер-Рідж у Канаді подали позови проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, звинувачуючи компанію та її керівництво у недбалості після того, як вони не повідомили поліцію про активність підозрюваної у стрільбі в ChatGPT», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, OpenAI розглядала можливість передати інформацію правоохоронцям про активність 18-річної підозрюваної. Йдеться про її розмови, у яких фігурували теми насильства із застосуванням зброї. Втім, у підсумку компанія вирішила не інформувати поліцію.

Окрім цього, позивачі стверджують, що OpenAI ввела громадськість в оману щодо блокування акаунта підозрюваної. За їхніми словами, обліковий запис лише деактивували, після чого вона змогла створити новий, використавши іншу електронну адресу.

Також у позовах зазначається, що модель GPT-4o була «дефектною» та могла сприяти формуванню небезпечної поведінки. Позивачі нагадують, що раніше OpenAI відкликала одне з оновлень цієї моделі через її надмірну поступливість до запитів користувачів. Серед основних звинувачень – неправомірна смерть, недбалість, а також пособництво та підбурювання до масової стрілянини.

Питання відповідальності технологічних компаній за використання їхніх продуктів у протиправній діяльності залишається предметом дискусій у США та Канаді. Раніше OpenAI заявляла про впровадження обмежень, спрямованих на запобігання використанню штучного інтелекту для насильницьких або незаконних дій, однак окремі випадки викликають нові юридичні та етичні суперечки.

Нагадаємо, що генеральний директор Tesla Ілон Маск під час судового засідання заявив, що штучний інтелект здатен знищити людство, а причиною створення OpenAI назвав особисту образу з боку співзасновника Google.

