Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Іран висунув власні умови

Іран відмовився від пропозиції тимчасового припинення вогню у війні зі США та Ізраїлем і наполягає на повному завершенні конфлікту. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на іранські офіційні джерела, пише «Главком».

Зазначається, що ініціатива перемир’я була передана через посередництво Пакистану, однак Тегеран її відхилив. У відповідь Іран висунув власні умови, які включають припинення бойових дій у регіоні, скасування санкцій, гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та відновлення інфраструктури.

За даними Reuters, Пакистан передав рамковий мирний план Ірану та США в ніч на понеділок, 6 квітня. Ісламабад розраховує, що сторони зможуть узгодити ключові параметри домовленостей у стислі терміни.

Запропонований план передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, а також укладення повноцінної мирної угоди протягом 15-20 днів.

Нагадаємо, що конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії. 

Водночас, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу. 

Читайте також:

Теги: Іран перемир'я США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua