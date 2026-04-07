Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови

Іран висунув власні умови

Іран відмовився від пропозиції тимчасового припинення вогню у війні зі США та Ізраїлем і наполягає на повному завершенні конфлікту. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на іранські офіційні джерела, пише «Главком».

Зазначається, що ініціатива перемир’я була передана через посередництво Пакистану, однак Тегеран її відхилив. У відповідь Іран висунув власні умови, які включають припинення бойових дій у регіоні, скасування санкцій, гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та відновлення інфраструктури.

За даними Reuters, Пакистан передав рамковий мирний план Ірану та США в ніч на понеділок, 6 квітня. Ісламабад розраховує, що сторони зможуть узгодити ключові параметри домовленостей у стислі терміни.

Запропонований план передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, а також укладення повноцінної мирної угоди протягом 15-20 днів.

Нагадаємо, що конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

Водночас, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.