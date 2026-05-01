Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП

Станом на 31 березня 2026 року державний борг Штатів становив $31,27 трлн

Державний борг Сполучених Штатів Америки вперше з часів Другої світової війни перевищив обсяг американської економіки. Він досяг $31,27 трлн проти $31,22 трлн внутрішнього валового продукту (ВВП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічного аналізу.

Співвідношення державного боргу до ВВП на кінець квітня 2026 року перевищило 100% і становить близько 100,2%. За прогнозами, боргове навантаження США може і надалі зростати, що створює виклики для бюджетної стабільності та економічної політики країни в середньо- і довгостроковій перспективі.

«Це лише питання часу, коли ми перевершимо історичний рекорд у 106%, досягнутий одразу після Другої світової війни. На цей раз запозичення викликані не масштабним глобальним конфліктом, а повною відмовою обох партій від ухвалення важких рішень», – зазначила президентка комітету за відповідальний федеральний бюджет Мая Мак-Гінес.

Уперше після пандемійного 2020 року борг США знову перевищив 100% ВВП. Тоді це було пов’язано з різким падінням економічної активності та масштабними антикризовими програмами. Згодом показник тимчасово знизився завдяки відновленню економіки та інфляційному зростанню номінального ВВП.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Виконувач обов'язків фінансового контролера Пентагону Джулс Герст, виступаючи перед Комітетом зі збройних сил Палати представників, повідомив, що левова частка витрачених коштів пішла на закупівлю та використання боєприпасів. При цьому відомство поки не уточнює, чи враховані у ці $25 млрд майбутні витрати на ремонт пошкоджених баз США на Близькому Сході.

До слова, світові витрати на озброєння продовжують зростати вже одинадцятий рік поспіль, досягнувши нового максимуму у 2025 році. Згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, торік глобальні військові витрати зросли на 2,9% і сягнули $2,89 трлн. Їхня частка у світовому ВВП становила 2,5% – це найвищий показник із 2009 року.

Найбільшими витратами відзначилися США, Китай і Росія. Разом ці три країни забезпечили $1,48 трлн, або 51% усіх військових витрат у світі.