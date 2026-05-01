Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Востаннє держборг перевищив 100% ВВП у 2020 році через пандемію
фото: glavcom.ua

Державний борг Сполучених Штатів Америки вперше з часів Другої світової війни перевищив обсяг американської економіки. Він досяг $31,27 трлн проти $31,22 трлн внутрішнього валового продукту (ВВП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічного аналізу.

Співвідношення державного боргу до ВВП на кінець квітня 2026 року перевищило 100% і становить близько 100,2%. За прогнозами, боргове навантаження США може і надалі зростати, що створює виклики для бюджетної стабільності та економічної політики країни в середньо- і довгостроковій перспективі.

«Це лише питання часу, коли ми перевершимо історичний рекорд у 106%, досягнутий одразу після Другої світової війни. На цей раз запозичення викликані не масштабним глобальним конфліктом, а повною відмовою обох партій від ухвалення важких рішень», – зазначила президентка комітету за відповідальний федеральний бюджет Мая Мак-Гінес.

Уперше після пандемійного 2020 року борг США знову перевищив 100% ВВП. Тоді це було пов’язано з різким падінням економічної активності та масштабними антикризовими програмами. Згодом показник тимчасово знизився завдяки відновленню економіки та інфляційному зростанню номінального ВВП.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Виконувач обов'язків фінансового контролера Пентагону Джулс Герст, виступаючи перед Комітетом зі збройних сил Палати представників, повідомив, що левова частка витрачених коштів пішла на закупівлю та використання боєприпасів. При цьому відомство поки не уточнює, чи враховані у ці $25 млрд майбутні витрати на ремонт пошкоджених баз США на Близькому Сході.

До слова, світові витрати на озброєння продовжують зростати вже одинадцятий рік поспіль, досягнувши нового максимуму у 2025 році. Згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, торік глобальні військові витрати зросли на 2,9% і сягнули $2,89 трлн. Їхня частка у світовому ВВП становила 2,5% – це найвищий показник із 2009 року.

Найбільшими витратами відзначилися США, Китай і Росія. Разом ці три країни забезпечили $1,48 трлн, або 51% усіх військових витрат у світі.

Читайте також:

Теги: США ВВП економіка Друга світова війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua