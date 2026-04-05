Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Платформа дозволила користувачам прогнозувати долю військових під час рятувальної операції

Платформа ставок Polymarket опинилася в центрі гучного скандалу після того, як дозволила робити ставки на долю американських пілотів, збитих в Ірані. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Йдеться про інцидент із винищувачем F-15E, збитим над Іраном: одного члена екіпажу врятували, інший вважається зниклим. На платформі користувачі могли прогнозувати, коли саме пілотів знайдуть.

Це викликало різку реакцію політиків. Конгресмен Сет Моултон заявив: «Вони можуть бути вашим сусідом, другом, членом родини. І люди роблять ставки на те, чи будуть вони врятовані. Це огидно», – наголосив він.

Після критики компанія вибачилась і видалила відповідний ринок: «Ми негайно видалили цей ринок, оскільки він не відповідає нашим стандартам доброчесності. Його не слід було публікувати», – заявили в Polymarket.

Втім, Моултон зазначив, що цього недостатньо: «На вашій платформі все ще активні 219 ставок на війну. Видаліть їх негайно».

Нагадаємо, платформа Polymarket не виплатила гроші за ставки, які передбачали вторгнення США до Венесуели. У заяві йдеться, що рейд з метою захоплення Мадуро не є вторгненням, а для вирішення ставки необхідно, щоб США встановили прямий контроль над територією країни

Раніше повідомлялося, що невідомий користувач платформи для ставок Polymarket виграв понад $400 тис. зробивши ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро позбудеться посади до кінця січня, всього за кілька годин до початку операції США.

Читайте також

Трамп прискорює нову архітектуру безпеки Європи
Удар Трампа по НАТО: Україна стає опорою безпеки Європи
2 квiтня, 21:08
Пезешкіан попросив російського диктатора підтримати «законні права» Тегерана на міжнародній арені
Путін обговорив з президентом Ірану удари по Азербайджану
7 березня, 05:40
Американська військова техніка припаркована на американській базі в Тондучхоні під час навчань союзників
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
9 березня, 09:30
США витратили понад $11 млрд за перші дні війни з Іраном
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
12 березня, 02:39
Комплекс у Багдаді є стратегічним об'єктом США на Близькому Сході
Іран завдав ракетного удару по посольству США в Багдаді
14 березня, 13:55
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Поліція працює на місці події
У США сталася стрілянина біля клініки для ветеранів
18 березня, 00:56
Угорщина заблокувала надання Україні позики на 90 млрд євро, узгодженої європейськими лідерами
Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT
27 березня, 07:56
США заявили про значні втрати ракет Ірану після ударів
Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати
27 березня, 16:08

Політика

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
