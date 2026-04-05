Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення

Платформа дозволила користувачам прогнозувати долю військових під час рятувальної операції

Платформа ставок Polymarket опинилася в центрі гучного скандалу після того, як дозволила робити ставки на долю американських пілотів, збитих в Ірані. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Йдеться про інцидент із винищувачем F-15E, збитим над Іраном: одного члена екіпажу врятували, інший вважається зниклим. На платформі користувачі могли прогнозувати, коли саме пілотів знайдуть.

Це викликало різку реакцію політиків. Конгресмен Сет Моултон заявив: «Вони можуть бути вашим сусідом, другом, членом родини. І люди роблять ставки на те, чи будуть вони врятовані. Це огидно», – наголосив він.

Після критики компанія вибачилась і видалила відповідний ринок: «Ми негайно видалили цей ринок, оскільки він не відповідає нашим стандартам доброчесності. Його не слід було публікувати», – заявили в Polymarket.

Втім, Моултон зазначив, що цього недостатньо: «На вашій платформі все ще активні 219 ставок на війну. Видаліть їх негайно».

Нагадаємо, платформа Polymarket не виплатила гроші за ставки, які передбачали вторгнення США до Венесуели. У заяві йдеться, що рейд з метою захоплення Мадуро не є вторгненням, а для вирішення ставки необхідно, щоб США встановили прямий контроль над територією країни

Раніше повідомлялося, що невідомий користувач платформи для ставок Polymarket виграв понад $400 тис. зробивши ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро позбудеться посади до кінця січня, всього за кілька годин до початку операції США.