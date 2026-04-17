Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»

Ростислав Вонс
Глава Білого дому стверджує, що майбутня угода з Тегераном «забезпечить безпеку Ізраїлю»
фото: Getty Images

Раніше Axios писав, що США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські та іранські переговорники, ймовірно, зустрінуться цими вихідними. Глава Білого дому очікує, що вони досягнуть остаточної угоди про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначається, США та Іран зараз близькі до узгодження тристорінкового мирного плану, однак із ключових питань усе ще залишаються розбіжності.

Трамп заявив, що угода «забезпечить безпеку Ізраїлю», і підкреслив, що «Ізраїль вийде з війни з великим успіхом». «Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду. Думаю, зустріч, ймовірно, відбудеться у вихідні. Думаю, ми укладемо угоду у найближчі день-два», – сказав він.

Як писав Axios, США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході. Зокрема, він передбачає розмороження $20 млрд іранських активів.

Головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю, 19 квітня, в Ісламабаді. Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону запаси збагаченого урану та зробити «дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану.

До слова, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена.

