ЗМІ: Європа задумала захистити держдані від американського впливу

Єгор Голівець
Брюссель готує нові обмеження для американських хмарних платформ
У Брюсселі обговорюють нові обмеження для американських хмарних платформ у стратегічних секторах ЄС

Європейський Союз розглядає можливість обмежити використання американських «хмарних» платформ для обробки конфіденційних урядових даних у країнах ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

Конфіденційні дані хочуть залишити в межах ЄС

Очікується, що 27 травня Європейська комісія представить так званий «пакет заходів щодо технологічного суверенітету». Документ міститиме низку ініціатив, спрямованих на посилення стратегічної автономії Євросоюзу у цифровій сфері.

За словами джерел, у Єврокомісії наразі обговорюють можливість обмеження доступу конфіденційних державних даних до «хмарних» платформ компаній, які розташовані поза межами ЄС.

«Основна ідея полягає у визначенні секторів, які мають бути розміщені на європейських “хмарних” потужностях», – повідомив один із посадовців.

За інформацією співрозмовників CNBC, нові пропозиції не передбачатимуть повної заборони іноземних «хмарних» сервісів у державних контрактах. Однак використання платформ компаній із третіх країн можуть обмежити для обробки особливо чутливих даних державного сектору.

Американські техногіганти можуть втратити частину ринку

Йдеться насамперед про американських постачальників «хмарних» послуг, які сьогодні фактично домінують на європейському ринку. Джерела зазначають, що остаточне рішення поки не ухвалене, а переговори всередині Єврокомісії тривають.

Один із посадовців припустив, що у разі погодження ініціатив американські компанії можуть зіткнутися з обмеженнями у стратегічних секторах державного управління країн ЄС.

Брюссель прагне зменшити залежність від США

На тлі погіршення відносин між Європою та адміністрацією президента США Дональда Трампа у ЄС дедалі активніше обговорюють необхідність скорочення залежності від американських технологічних корпорацій. У Брюсселі побоюються, що критично важлива цифрова інфраструктура Європи надто залежить від іноземних платформ та зовнішнього контролю над даними.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа у новій контртерористичній стратегії заявила, що Європа стала «інкубатором тероризму» через наслідки масової міграції та політику відкритих кордонів. 

