Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки

Іванна Гончар
Ціни на нафту перевищили $100 після зриву переговорів США та Ірану
фото: Reuters

Ринок відреагував на провал перемовин і ризики блокади Ормузької протоки

Світові ціни на нафту різко зросли та перевищили позначку $100 за барель після невдалих переговорів між США та Іраном. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,11 долара (7,47%) – до 102,31 долара за барель.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 7,86 долара (8,14%) – до 104,43 долара за барель.

Зростання цін пов’язують із підготовкою ВМС США до можливого перекриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. 

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

