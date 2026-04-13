Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
Ринок відреагував на провал перемовин і ризики блокади Ормузької протоки
Світові ціни на нафту різко зросли та перевищили позначку $100 за барель після невдалих переговорів між США та Іраном. Про це пише Reuters, передає «Главком».
Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,11 долара (7,47%) – до 102,31 долара за барель.
Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 7,86 долара (8,14%) – до 104,43 долара за барель.
Зростання цін пов’язують із підготовкою ВМС США до можливого перекриття Ормузької протоки.
Нагадаємо, Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки.
Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.
