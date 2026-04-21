«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT

Українська сторона неформально запропонувала назву для спірної зони, намагаючись вплинути на позицію Дональда Трампа у переговорах

Українські представники під час мирних переговорів неофіційно запропонували назву «Donnyland» для частини Донбасу, яку нині намагається захопити Росія, з метою вплинути на позицію президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

Ідея назви «Donnyland» (ред. Главком – поєднання слів «Донбас» і «Дональд») – з’явилася під час закритих переговорів між Україною, США та Росією. Про це повідомили кілька джерел, обізнаних із ходом консультацій. За їхніми словами, пропозиція пролунала частково жартома, однак мала чітку політичну мету – спонукати адміністрацію Дональда Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо територіальних вимог Росії.

Йдеться про ділянку приблизно 80 на 65 кілометрів у Донецькій області, яка залишається під контролем України, але перебуває поблизу лінії фронту. За різними оцінками, там проживає близько 100-190 тисяч людей. Територія зазнала значних руйнувань, економічна активність мінімальна – функціонує лише одна шахта та бізнеси, пов’язані з обслуговуванням військових.

За даними джерел, українські переговорники розглядали варіант створення демілітаризованої або спеціальної економічної зони, яка не перебувала б під повним контролем жодної зі сторін. У цьому контексті назва «Donnyland» розглядалася як символічний крок, який міг би підкреслити роль Дональда Трампа у досягненні домовленостей.

Один зі співрозмовників зазначив, що українська сторона навіть створила прапор для цієї умовної території: у зелених і золотих кольорах, а також гімн, використовуючи штучний інтелект. Водночас невідомо, чи ці напрацювання були представлені американській стороні.

Переговори також включали інші концепції майбутнього статусу регіону. Зокрема, обговорювалася так звана «модель Монако» – варіант напівсамостійного утворення зі спеціальним економічним статусом. Цей підхід навіть фігурував у проєктах документів, на відміну від назви «Donnyland», яка залишалася лише на рівні дискусій.

Попри певну гнучкість у підходах до статусу території, сторони не досягли компромісу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва наполягає на повному юридичному контролі над Донбасом. Така позиція є неприйнятною для Києва.

Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслював, що передача територій Росії була б «великою помилкою». Водночас він допускав можливість компромісних рішень, зокрема створення нейтральної зони.

Нагадаємо, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що попри відсутність публічних зустрічей мирний процес не припиняється.