США зіткнулися з браком цілей в Ірані. Трамп наполіг воювати далі

Пентагон попередив Трампа про вичерпання цілей США для ударів в Ірані

У Міністерстві війни США попередили про скорочення кількості стратегічно важливих цілей для ударів по Ірану, попри намір президента Дональда Трампа продовжувати військову кампанію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними джерел видання серед чинних і колишніх посадовців, новий графік ударів, який Трамп оголосив у зверненні до нації, залишає обмежені можливості для знищення ключових об’єктів, зокрема прихованих запасів балістичних ракет.

Ситуацію ускладнює блокада Іраном Ормузької протоки, а також те, що Тегеран веде війну не лише у військовій площині, а й економічній. Це, за оцінками співрозмовників, може посилити позиції Ірану та знизити його готовність до переговорів щодо ядерної програми і безпеки в регіоні.

«Ми можемо просто продовжувати працювати над списком цілей, значення яких постійно знижується, і продовжувати дратувати їх до такої міри, що (Корпус вартових ісламської революції) міцно захопить владу в уряді і вони вважатимуть виправданим вести священну війну проти США нескінченно», – сказав один із посадовців Пентагону.

Водночас він зазначив, що президент не має простого виходу із ситуації. «Якщо він піде, його принизять; а якщо залишиться, ми опинимося в трясовині», – додав співрозмовник.

У своєму зверненні Дональд Трамп заявив, що збройні сили Ірану, оборонна промисловість і політичне керівництво «повністю знищені» після місяця інтенсивних ударів. Водночас він наголосив, що операція триватиме ще два-три тижні, пообіцявши «завдати їм надзвичайно сильного удару», не уточнивши перелік цілей.

За словами колишнього посадовця адміністрації, без наземного вторгнення США мають обмежений перелік об’єктів, які можуть бути уражені. Решта цілей, зокрема залишки балістичних ракет, імовірно перебувають у добре укріплених бункерах.

Окремі джерела також застерігають, що США можуть опинитися в ситуації, коли завдаватимуть малоефективних ударів, тоді як Іран зберігатиме контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти.

Нагадаємо, що попри п’ять тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, Іран зберіг приблизно 50% своїх пускових установок та тисячі ударних безпілотників. Тегеран залишається спроможним «сіяти хаос у регіоні», а значна частина його арсеналу просто переміщена в розгалужену мережу підземних тунелів та печер, що готувалися десятиліттями.