США зіткнулися з браком цілей в Ірані. Трамп наполіг воювати далі

Єгор Голівець
Пентагон попередив Трампа про вичерпання цілей США для ударів в Ірані
фото з відкритих джерел

Пентагон попередив про обмежені можливості ударів без наземної операції

У Міністерстві війни США попередили про скорочення кількості стратегічно важливих цілей для ударів по Ірану, попри намір президента Дональда Трампа продовжувати військову кампанію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними джерел видання серед чинних і колишніх посадовців, новий графік ударів, який Трамп оголосив у зверненні до нації, залишає обмежені можливості для знищення ключових об’єктів, зокрема прихованих запасів балістичних ракет.

Ситуацію ускладнює блокада Іраном Ормузької протоки, а також те, що Тегеран веде війну не лише у військовій площині, а й економічній. Це, за оцінками співрозмовників, може посилити позиції Ірану та знизити його готовність до переговорів щодо ядерної програми і безпеки в регіоні.

«Ми можемо просто продовжувати працювати над списком цілей, значення яких постійно знижується, і продовжувати дратувати їх до такої міри, що (Корпус вартових ісламської революції) міцно захопить владу в уряді і вони вважатимуть виправданим вести священну війну проти США нескінченно», – сказав один із посадовців Пентагону.

Водночас він зазначив, що президент не має простого виходу із ситуації. «Якщо він піде, його принизять; а якщо залишиться, ми опинимося в трясовині», – додав співрозмовник.

У своєму зверненні Дональд Трамп заявив, що збройні сили Ірану, оборонна промисловість і політичне керівництво «повністю знищені» після місяця інтенсивних ударів. Водночас він наголосив, що операція триватиме ще два-три тижні, пообіцявши «завдати їм надзвичайно сильного удару», не уточнивши перелік цілей.

За словами колишнього посадовця адміністрації, без наземного вторгнення США мають обмежений перелік об’єктів, які можуть бути уражені. Решта цілей, зокрема залишки балістичних ракет, імовірно перебувають у добре укріплених бункерах.

Окремі джерела також застерігають, що США можуть опинитися в ситуації, коли завдаватимуть малоефективних ударів, тоді як Іран зберігатиме контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти.

Нагадаємо, що попри п’ять тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, Іран зберіг приблизно 50% своїх пускових установок та тисячі ударних безпілотників. Тегеран залишається спроможним «сіяти хаос у регіоні», а значна частина його арсеналу просто переміщена в розгалужену мережу підземних тунелів та печер, що готувалися десятиліттями.

Читайте також

Ціни на пшеницю за останній тиждень продемонстрували стрімке зростання
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
3 березня, 20:58
Судноплавство через стратегічний коридор може опинитися під загрозою
Іран замінував Ормузьку протоку
11 березня, 19:26
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
11 березня, 21:59
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
12 березня, 12:37
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
16 березня, 11:46
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Вчені з’ясували, хто більше піддається старінню через стрес – чоловіки чи жінки
16 березня, 23:28
У США заявляють, що не готуються до військового вторгнення на острів
Куба заявила про готовність до війни зі США
23 березня, 01:21
США відклали удари по Ірану
Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але ненадовго
23 березня, 13:54
На Тернопільщині фіксуються перебої з електропостачанням
На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю
24 березня, 20:05

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
