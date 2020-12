Експерти назвали Cyberpunk 2077 найкрасивішою грою 2020 року

Всього топ був складений з дев'яти позицій

Видання Digital Foundry показало рейтинг найкрасивіших відеоігор 2020 року.

На першому місці опинилася версія Cyberpunk 2077 для комп'ютера. Провідні експерти, які взяли участь при складанні рейтингу, вказали на такі візуальні особливості гри, як деталізація, зображення тіней, відблисків, відображень, глобальне освітлення, а також рейтрейсінг.

На другому місці топа виявилася гра Spider-Man Miles Morales, а на третьому - Microsoft Flight Simulator.

Крім того, до рейтингу також увійшли Half-Life: Alyx, The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake, а також DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps і Minecraft RTX.

Гра Cyberpunk 2077 студії CD Projekt Red вийшла 10 грудня 2020 роки після трьох переносів релізу.

При цьому консолі Xbox One і PS4 повідомили про серйозні технічні та геймплейні проблеми.

Розробники визнали, що не приділили достатньо часу на доопрацювання гри на даних платформах.

Днями деякі користувачі повідомили, що змогли оформити «рефанд» PS4-версії Cyberpunk 2077 через певний час, проведений в грі, хоча за правилами PS Store право на повернення коштів втрачається, якщо ви вже почали завантажувати розвагу. Але більшості отримати фінанси назад не вдалося.

За непідтвердженою інформацією, Sony готується подати комерційну скаргу в CD Projekt RED через величезну кількість запитів на повернення коштів.