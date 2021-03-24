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    Facebook взявся за «цифрову» освіту українців: хто може скористатися

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    Facebook взявся за «цифрову» освіту українців: хто може скористатися

    Американська компанія запускає в Україні платформу з цифрової освіти

    Американська Facebook запустила українську версію платформи Get Digital з цифрової освіти для батьків, вчителів та підлітків.

    Платформа запускається у рамках Тижня цифрової грамотності та спрямована на популяризацію навичок роботи з комп’ютером.

    Уроки та ресурси базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом та Каліфорнійським університетом у Берклі.

    Педагоги можуть знайти у програмі готові плани занять зі своїми учнями. Для батьків є матеріали, які допоможуть почати розмову зі своїми дітьми про цифрову безпеку. А підлітки можуть знайти цікаві вправи, які допоможуть краще орієнтуватися в інтернеті та створювати онлайн-спільноти.

    Платформа фокусується на чотирьох темах:

    • базові цифрові навички та медійна грамотність:
    • кодування та штучний інтелект;
    • просунуті цифрові навички;
    • працевлаштування та цифрова культурна спадщина.

    Інформація розділена на п’ять основних блоків:

    • Основи цифрової грамотності;
    • Благополуччя;
    • Спілкування в інтернеті;
    • Соціальний вплив у цифровому середовищі;
    • Цифрові можливості.

    В Україні програма реалізовується у співпраці з громадською організацією «Ла Страда-Україна», одним із напрямків роботи якої є підтримка цифрової грамотності молоді.

    Теги: Facebook штучний інтелект
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