Facebook взявся за «цифрову» освіту українців: хто може скористатися

Американська компанія запускає в Україні платформу з цифрової освіти

Американська Facebook запустила українську версію платформи Get Digital з цифрової освіти для батьків, вчителів та підлітків.

Платформа запускається у рамках Тижня цифрової грамотності та спрямована на популяризацію навичок роботи з комп’ютером.

Уроки та ресурси базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом та Каліфорнійським університетом у Берклі.

Педагоги можуть знайти у програмі готові плани занять зі своїми учнями. Для батьків є матеріали, які допоможуть почати розмову зі своїми дітьми про цифрову безпеку. А підлітки можуть знайти цікаві вправи, які допоможуть краще орієнтуватися в інтернеті та створювати онлайн-спільноти.

Платформа фокусується на чотирьох темах:

базові цифрові навички та медійна грамотність:

кодування та штучний інтелект;

просунуті цифрові навички;

працевлаштування та цифрова культурна спадщина.

Інформація розділена на п’ять основних блоків:

Основи цифрової грамотності;

Благополуччя;

Спілкування в інтернеті;

Соціальний вплив у цифровому середовищі;

Цифрові можливості.

В Україні програма реалізовується у співпраці з громадською організацією «Ла Страда-Україна», одним із напрямків роботи якої є підтримка цифрової грамотності молоді.