Facebook взявся за «цифрову» освіту українців: хто може скористатися
Американська компанія запускає в Україні платформу з цифрової освіти
Американська Facebook запустила українську версію платформи Get Digital з цифрової освіти для батьків, вчителів та підлітків.
Платформа запускається у рамках Тижня цифрової грамотності та спрямована на популяризацію навичок роботи з комп’ютером.
Уроки та ресурси базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом та Каліфорнійським університетом у Берклі.
Педагоги можуть знайти у програмі готові плани занять зі своїми учнями. Для батьків є матеріали, які допоможуть почати розмову зі своїми дітьми про цифрову безпеку. А підлітки можуть знайти цікаві вправи, які допоможуть краще орієнтуватися в інтернеті та створювати онлайн-спільноти.
Платформа фокусується на чотирьох темах:
- базові цифрові навички та медійна грамотність:
- кодування та штучний інтелект;
- просунуті цифрові навички;
- працевлаштування та цифрова культурна спадщина.
Інформація розділена на п’ять основних блоків:
- Основи цифрової грамотності;
- Благополуччя;
- Спілкування в інтернеті;
- Соціальний вплив у цифровому середовищі;
- Цифрові можливості.
В Україні програма реалізовується у співпраці з громадською організацією «Ла Страда-Україна», одним із напрямків роботи якої є підтримка цифрової грамотності молоді.