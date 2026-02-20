Google запустила віртуальну фотостудію

ШІ-фотостудія для e-commerce перетворює знімки зі смартфона на рекламні фото

Компанія Google представила нову функцію Photoshoot у межах своєї експериментальної платформи Pomelli. Цей інструмент, який працює на базі штучного інтелекту, дозволяє будь-якому користувачеві перетворити звичайну фотографію товару на професійне зображення рекламного рівня з ідеальним освітленням, фоном та стилістикою бренду, не виходячи з браузера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digital Trends.

Photoshoot від Google Labs позиціонується як віртуальна фотостудія, яка робить професійну фотозйомку доступною для кожного. Достатньо лише завантажити навіть знімок, зроблений на смартфон у домашніх умовах.

Штучний інтелект автоматично покращує зображення, коригує освітлення, змінює фон та оптимізує композицію, щоб товар виглядав максимально привабливо. ШІ регулює напрямок та інтенсивність світла, а також покращує деталізацію та текстури, роблячи продукт чіткішим і виразнішим.

Система може розмістити косметику на мармуровій поверхні, свічки – у затишній вітальні, а електроніку – на елегантному мінімалістичному тлі. Результат виглядає максимально природно, ніби його створив досвідчений фотограф.

Photoshoot пропонує готові шаблони та пресети для рекламних кампаній, соцмереж та маркетплейсів, що дозволяє швидко підготувати цілий каталог товарів. Більше того, Pomelli аналізує айдентику бренду (кольори, настрій, естетику сайту) і підлаштовує візуальний стиль створюваних зображень, забезпечуючи єдність рекламних матеріалів.

Платформа орієнтована насамперед на малий та середній бізнес, а також на продавців в e-commerce, які не мають великих бюджетів на послуги фотографів та оренду студій. Наразі функція Photoshoot доступна для користувачів у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, американська компанія Google працює над новою системою розпізнавання обличчя для майбутніх смартфонів Pixel 11 і ноутбуків Chromebook, яка має стати конкурентом Face ID від Apple.