Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося

Google інтегрував у Gemini нову модель Lyria 3

Компанія Google зробила крок у розвитку мультимодальних можливостей свого штучного інтелекту. Відтепер Gemini вміє не лише писати тексти чи створювати зображення, а й генерувати повноцінні музичні треки завдяки інтеграції просунутої моделі Lyria 3. Нова функція дозволяє створювати унікальні композиції тривалістю 30 секунд на основі текстового опису або навіть завантаженої фотографії. Про це компанія офіційно оголосила у середу, 18 лютого. Оновлення вже почало розгортатися для користувачів вебверсії, пише «Главком».

Головною особливістю оновлення є здатність нейромережі «розуміти» візуальний контент.

Ви можете завантажити фотографію заходу сонця або галасливого мегаполіса, і Gemini створить трек, що відображає настрій та зміст зображення. Також користувач може просто описати ідею (наприклад, «бадьорий джаз для ранкової кави»), і модель згенерує відповідну мелодію. Для авторів контенту Lyria 3 стає зручним інструментом для швидкого створення унікальних саундтреків до коротких відео.

Створення треку тепер потребує мінімум зусиль від людини. Текст пісні генерується автоматично, хоча користувач може внести власні корективи. Можна обирати музичний стиль, темп та тип вокалу. За створення обкладинки до кожного треку відповідає спеціалізована модель Nano Banana.

Google приділяє значну увагу етиці використання ШІ та захисту інтелектуальної власності:

Усі аудіофайли, створені моделлю, містять нечутний для людського вуха водяний знак SynthID. Це дозволяє ідентифікувати контент як створений штучним інтелектом.

Модель запрограмована так, щоб не копіювати точно голоси реальних виконавців. Якщо попросити створити пісню «в стилі конкретної зірки», Lyria 3 відтворить лише загальні музичні риси, не порушуючи прав на унікальний голос артиста.

Оновлення впроваджується поступово. Наразі функція доступна у вебверсії Gemini, а в мобільних додатках з'явиться найближчими днями. Поки що інструмент працює з 8 мовами, серед яких англійська, німецька, іспанська та японська. Хоча українська мова на старті не заявлена, користувачі в Україні вже можуть тестувати функцію через англомовний інтерфейс.

Нагадаємо, ринок штучного інтелекту на початку 2026 року стабілізувався навколо «золотого стандарту» у $20 на місяць за преміумдоступ, проте з'явилися гнучкіші тарифи для різних потреб. Від економваріантів за кілька доларів до професійних пакетів для корпорацій – ШІ став повноцінною статтею витрат для кожного українця.