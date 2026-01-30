Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Колишнього інженера Google засуджено за передачу секретів ШІ китайським компаніям

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Колишнього інженера Google засуджено за передачу секретів ШІ китайським компаніям
Дін приєднався до Google у 2019 році та почав викрадати дані приблизно через три роки
фото: Reuters

Чоловік викрав тисячі сторінок конфіденційної інформації, пов’язаної з апаратною та програмною інфраструктурою Google

Федеральний суд присяжних у Сан-Франциско визнав винним колишнього інженера Google Ліньвея Діна у крадіжці комерційних секретів у сфері штучного інтелекту на користь двох китайських компаній. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

38-річного громадянина Китаю засудили за сім пунктів економічного шпигунства та сім пунктів крадіжки комерційної таємниці. Прокурори заявили, що Дін викрав тисячі сторінок конфіденційної інформації, пов’язаної з апаратною та програмною інфраструктурою Google для навчання великих моделей штучного інтелекту.

За даними слідства, частина викрадених матеріалів стосувалася розробок мікросхем і платформ, які давали Google конкурентну перевагу над Amazon і Microsoft та дозволяли зменшити залежність від чіпів Nvidia.

Кожне звинувачення в економічному шпигунстві передбачає до 15 років ув’язнення та штраф до $5 млн, а кожне звинувачення у крадіжці комерційної таємниці – до 10 років ув’язнення та штраф до $250 тисяч. Дін має з’явитися на наступне судове засідання 3 лютого.

Прокурори повідомили, що Дін приєднався до Google у 2019 році та почав викрадати дані приблизно через три роки, після того як його залучили до співпраці з китайською технологічною компанією, яка тільки починала роботу.

Справу координувала міжвідомча Ударна група з підривних технологій, створена у 2023 році. Компанії Google обвинувачень не висували. У компанії заявили про співпрацю з правоохоронними органами.

Адвокат Діна не надав коментарів.

Нагадаємо, китайські хакери зламали системи електронної пошти, якими користуються співробітники кількох впливових комітетів Палати представників Конгресу США. 

Читайте також:

Теги: Google штраф суд штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лютий – фінальний зимовий акорд справжніх випробувань для рибалок
Календар рибалки на лютий 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 сiчня, 22:30
Андрій Єрмак втратив владну посаду наприкінці осені 2025 року
Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи) Ексклюзив
25 сiчня, 13:30
У Meta назвали позов безпідставним
Користувачі п'яти країн подали позов проти Meta через скандал з WhatsApp
25 сiчня, 12:52
ChatGPT дав небезпечну пораду
Жінка ледь не померла після поради, отриманої від ChatGPT
24 сiчня, 17:15
Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність
Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність
22 сiчня, 15:24
Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз
Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз
17 сiчня, 14:56
Як ШІ вплине на роботу людей? Білл Гейтс дав неочікуваний прогноз
Як ШІ вплине на роботу людей? Білл Гейтс дав неочікуваний прогноз
16 сiчня, 10:15
Суд збільшив розмір відшкодування моральної шкоди Людмилі Ігнатенко
Скандал навколо серіалу «Чорнобиль». Творці фільму виплатять пів мільйона гривень вдові ліквідатора ЧАЕС
13 сiчня, 22:30
За словами заступника міністра цифровізації, контент становить загрозу громадському порядку, інформаційній безпеці та цілісності Польщі
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
31 грудня, 2025, 08:51

Соціум

Колишнього інженера Google засуджено за передачу секретів ШІ китайським компаніям
Колишнього інженера Google засуджено за передачу секретів ШІ китайським компаніям
Смертельна пожежа на курорті у Швейцарії: відкрито кримінальне провадження
Смертельна пожежа на курорті у Швейцарії: відкрито кримінальне провадження
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
Президент Чехії відреагував на чутки про його відпочинок у маєтку Андрія Єрмака
Президент Чехії відреагував на чутки про його відпочинок у маєтку Андрія Єрмака
Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані: що наразі відомо про можливе вбивство
Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані: що наразі відомо про можливе вбивство
Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною
Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua