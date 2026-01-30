Колишнього інженера Google засуджено за передачу секретів ШІ китайським компаніям

Дін приєднався до Google у 2019 році та почав викрадати дані приблизно через три роки

Чоловік викрав тисячі сторінок конфіденційної інформації, пов’язаної з апаратною та програмною інфраструктурою Google

Федеральний суд присяжних у Сан-Франциско визнав винним колишнього інженера Google Ліньвея Діна у крадіжці комерційних секретів у сфері штучного інтелекту на користь двох китайських компаній. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

38-річного громадянина Китаю засудили за сім пунктів економічного шпигунства та сім пунктів крадіжки комерційної таємниці. Прокурори заявили, що Дін викрав тисячі сторінок конфіденційної інформації, пов’язаної з апаратною та програмною інфраструктурою Google для навчання великих моделей штучного інтелекту.

За даними слідства, частина викрадених матеріалів стосувалася розробок мікросхем і платформ, які давали Google конкурентну перевагу над Amazon і Microsoft та дозволяли зменшити залежність від чіпів Nvidia.

Кожне звинувачення в економічному шпигунстві передбачає до 15 років ув’язнення та штраф до $5 млн, а кожне звинувачення у крадіжці комерційної таємниці – до 10 років ув’язнення та штраф до $250 тисяч. Дін має з’явитися на наступне судове засідання 3 лютого.

Прокурори повідомили, що Дін приєднався до Google у 2019 році та почав викрадати дані приблизно через три роки, після того як його залучили до співпраці з китайською технологічною компанією, яка тільки починала роботу.

Справу координувала міжвідомча Ударна група з підривних технологій, створена у 2023 році. Компанії Google обвинувачень не висували. У компанії заявили про співпрацю з правоохоронними органами.

Адвокат Діна не надав коментарів.

Нагадаємо, китайські хакери зламали системи електронної пошти, якими користуються співробітники кількох впливових комітетів Палати представників Конгресу США.