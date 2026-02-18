Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
Сума штрафу подвоюється щотижня через невиконання рішення суду про розблокування російських пропагандистських каналів
фото з відкритих джерел

Верховний суд РФ відмовився переглядати касаційну скаргу Google і залишив чинним стягнення з її російської «дочки» $1,2 квінтильйона (18 нулів) на користь низки російських телеканалів

Сума претензій російських пропагандистських телеканалів до американської корпорації Google через блокування їхніх акаунтів на YouTube сягнула цифр, які не мають практичного сенсу у світовій економіці. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на рішення суду, інформує «Главком».

Повідомляється, що позов подали 17 російських телеканалів, чиї YouTube-канали було заблоковано через санкції. І сума штрафу подвоюється щотижня. Нині вона сягла такої астрономічної цифри – близько $1,2 квінтильйона.

Зауважимо, весь світовий ВВП становить приблизно $110 трлн (число з 12 нулями). Отже, російський штраф у доларовому еквіваленті вже в тисячі разів перевищує вартість усіх товарів і послуг на планеті. 

Кремль же називає ці цифри «символічними», визнаючи, що вони покликані лише змусити Google відновити мовлення пропагандистів.

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого 2026 року цифровий світ сколихнув один із найбільших технічних збоїв останніх років. Сотні тисяч користувачів по всьому світу одночасно втратили доступ до ключових сервісів Google, відеохостингу YouTube, а також критичної інфраструктури Cloudflare та AWS. Масштаби проблеми оцінюються у понад пів мільйона офіційних скарг.

Читайте також:

Теги: Google росія суд гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ приховала сотні економічних показників: розвідка заявила про згортання статистики
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
Сьогодні, 18:00
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
13 лютого, 00:26
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
11 лютого, 16:14
Водій трамвая у Чехії вдарив українця та вигнав його родину з транспорту
Чеський суд призначив покарання водію, який вигнав українську родину з дитиною із трамвая
4 лютого, 14:51
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33
У Мурманській області підвищений ризик аварійних відключень електроенергії
У Мурманську та Сєвєроморську стався частковий блекаут
23 сiчня, 18:57
Витрати бюджету Росії перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
20 сiчня, 09:07
Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
Пауза перед штурмом? Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
19 сiчня, 10:10

Економіка

Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua