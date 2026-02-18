Верховний суд РФ відмовився переглядати касаційну скаргу Google і залишив чинним стягнення з її російської «дочки» $1,2 квінтильйона (18 нулів) на користь низки російських телеканалів

Сума претензій російських пропагандистських телеканалів до американської корпорації Google через блокування їхніх акаунтів на YouTube сягнула цифр, які не мають практичного сенсу у світовій економіці. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на рішення суду, інформує «Главком».

Повідомляється, що позов подали 17 російських телеканалів, чиї YouTube-канали було заблоковано через санкції. І сума штрафу подвоюється щотижня. Нині вона сягла такої астрономічної цифри – близько $1,2 квінтильйона.

Зауважимо, весь світовий ВВП становить приблизно $110 трлн (число з 12 нулями). Отже, російський штраф у доларовому еквіваленті вже в тисячі разів перевищує вартість усіх товарів і послуг на планеті.

Кремль же називає ці цифри «символічними», визнаючи, що вони покликані лише змусити Google відновити мовлення пропагандистів.

